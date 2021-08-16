В США спор в спорт-баре завершился массовой стрельбой

Нападающий застрелил троих человек, еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

В американском штате Техас в воскресенье, 15 августа, в результате стрельбы в спортивном баре Boom Boom в Сан-Антонио погибли три человека, а еще двое серьезно пострадали.

Об этом со ссылкой на руководителя местной полиции Уильяма Макмануса сообщает CNN.

Отмечается, что подозреваемый все еще находится на свободе, его разыскивают. По предварительным данным, инцидент произошел около 3:35 по местному времени, когда владелец пытался закрыть заведение.

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Между посетителями началась ссора, которая впоследствии продолжилась на парковке. Один из мужчин подошел к своей машине и открыл огонь из длинноствольного оружия.

Известно, что нападающий попал в двух женщин и трех мужчин, им всем от 20 до 30 лет. Два человека, в том числе мужчина и женщина, погибли на месте происшествия, а еще одна жертва умерла в больнице. Состояние остальных пострадавших оценивается как критическое.

Пока неизвестно, был ли стрелок знаком с жертвами, расследование инцидента продолжается.

Ранее в британском городе Плимут 23-летний парень убил пятерых человек, а затем покончил с собой. Среди погибших - мать нападающего и трехлетняя девочка.

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