"Тяжелый выбор": президент Афганистана прокомментировал свой побег из страны

Гани заявил, что хотел избежать кровопролития.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье, 15 августа, прокомментировал свой побег из страны, заявив, что "столкнулся с трудным выбором".

Соответствующее обращение он обнародовал на своей странице в Facebook.

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

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"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил Гани.

По его словам, талибы захватили столицу с "саблями и ружьями" и теперь "несут ответственность за защиту чести, богатства и уважения своих соотечественников".

"Теперь им предстоит пройти новое историческое испытание: либо они будут защищать имя и честь Афганистана, либо будут отдавать приоритет другим местам и сетям", — высказался политик.

Он добавил, что для "завоевания легитимности и сердец людей", "Талибану" необходимо "дать гарантии всем людям, племенам, различным слоям населения, сестрам и женщинам Афганистана, а также составить четкие планы и поделиться ими с общественностью".

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"Я всегда буду продолжать служить своему народу с точки зрения идей и программ", — подытожил Гани.

Заметим, что откуда было написано сообщение афганского президента — неизвестно. По данным журналистов, вместе с другими высокопоставленными лицами Гани убежал в Таджикистан. По предварительным данным, оттуда он отправится в другую страну, однако куда именно — неизвестно.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан. Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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