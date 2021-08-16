"Тяжелый выбор": президент Афганистана прокомментировал свой побег из страны

Гани заявил, что хотел избежать кровопролития.
Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье, 15 августа, прокомментировал свой побег из страны, заявив, что "столкнулся с трудным выбором".
Соответствующее обращение он обнародовал на своей странице в Facebook.
Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".
"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил Гани.
По его словам, талибы захватили столицу с "саблями и ружьями" и теперь "несут ответственность за защиту чести, богатства и уважения своих соотечественников".
"Теперь им предстоит пройти новое историческое испытание: либо они будут защищать имя и честь Афганистана, либо будут отдавать приоритет другим местам и сетям", — высказался политик.
Он добавил, что для "завоевания легитимности и сердец людей", "Талибану" необходимо "дать гарантии всем людям, племенам, различным слоям населения, сестрам и женщинам Афганистана, а также составить четкие планы и поделиться ими с общественностью".
"Я всегда буду продолжать служить своему народу с точки зрения идей и программ", — подытожил Гани.
Заметим, что откуда было написано сообщение афганского президента — неизвестно. По данным журналистов, вместе с другими высокопоставленными лицами Гани убежал в Таджикистан. По предварительным данным, оттуда он отправится в другую страну, однако куда именно — неизвестно.
Между тем министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан. Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.
- Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
- 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.
Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.