Убийство президента: 18 подозреваемых экстрадировали в США

Подозреваемые в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза / © Associated Press

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Восемнадцать подозреваемых в резонансном убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году были 20 сентября неожиданно экстрадированы в США. Это решение положило конец затяжному и заблокированному из-за банд судебному процессу на Гаити.

Об этом сообщает AP.

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Прокурор Южного округа Флориды Джейсон Рединг Киньонес заявил, что подозреваемые по делу об убийстве Моиза предстанут перед судом во Флориде.

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«Сегодня начинается следующий важный этап в наших усилиях привлечь к ответственности виновных в убийстве президента Жовенеля Моиза. Мы будем следовать за доказательствами, куда бы они ни привели — к тем, кто финансировал это преступление, содействовал ему, поддерживал его или совершал преступления, чтобы сделать его возможным. Через пять лет мы до сих пор передаем обвиняемых в американские суды, и мы еще не закончили», — написал прокурор в Сети.

Киньонес не сообщил, кого именно экстрадировали. В Министерстве юстиции США также не предоставили оперативный комментарий по этому вопросу.

Подозреваемые в убийстве президента Гаити — кого именно экстрадировали в США

К экстрадированным относятся 17 граждан Колумбии, ранее служивших в армии, а также Джозеф Бадио — бывший сотрудник Министерства юстиции Гаити и участник подразделения по борьбе с коррупцией.

Бадио считается одним из ключевых фигурантов дела. Его задержали на Гаити в октябре 2023 года после двух лет розыска. По словам адвокатов других подозреваемых в США, именно Бадио мог быть организатором плана, предполагавшего сначала арест Моиза, а затем его убийство.

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В то же время, гаитянские правоохранители заявляли, что часть фигурантов могла планировать не убийство президента, а государственный переворот. Колумбийские военнослужащие во время судебных слушаний на Гаити утверждали, что подвергались избиениям, им угрожали смертью и заставляли подписывать документы на языке, которого они не понимали.

Родственники подозреваемых в убийстве Моиза не ожидали экстрадиции

По данным Киньонеса, всего по делу об убийстве Моиза обвинения выдвинули 30 людям.

Специальный агент ФБР Бретт Скайлз сообщил, что 20 сентября были проведены несколько арестов в США и других странах. По его словам, ФБР и другие правоохранительные органы «остаются непоколебимы в стремлении обеспечить полную ответственность всех лиц, которые, как утверждается, стремились получить прибыль от убийства главы государства».

В Министерстве юстиции и общественной безопасности Гаити подтвердили передачу подозреваемых американской стороне. Министерство заявило, что передало фигурантов дела в США «для проведения над ними суда».

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«Чтобы успешно завершить судебные разбирательства… правительство Гаити решило усилить сотрудничество с американскими судебными органами», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что судебный процесс на Гаити «продолжает сталкиваться со значительными сложностями».

Жена одного из подозреваемых Диана Марсела Арбелаес Льяно рассказала, что решение об экстрадиции стало неожиданным для нее и семей других фигурантов дела.

«Мы никогда не представляли, что Соединенные Штаты заберут их так внезапно», — сказала Арбелаес, добавив, что надеется: ее муж и другие подозреваемые получат возможность доказать свою невиновность.

По словам женщины, у всех задержанных граждан Колумбии есть серьезные проблемы со здоровьем из-за тяжелых условий содержания в гаитянских тюрьмах. Арбелаес выразила надежду, что после перевода в США их состояние улучшится, однако продолжает беспокоиться о них.

«Я не знаю, зачем Соединенные Штаты забрали их. Мы находимся в состоянии полной неопределенности», — сказала супруга одного из подозреваемых.

Затягивание суда по делу об убийстве Моиза

Родственники колумбийцев, подозреваемых в причастности к убийству Моиза, ранее неоднократно выражали недовольство затягиванием судебного процесса на Гаити. После задержания подозреваемых в 2021 году рассмотрение дела осложнило насилие со стороны вооруженных группировок, угрозы смертью и проблемы в работе судебной системы.

В октябре 2025 года представители судебной власти Гаити обратились к США и Канаде с просьбой о помощи. Это произошло после решения местного апелляционного суда начать новое расследование обстоятельств гибели Моиза.

Это уже третья попытка расследовать убийство президента. Моиз был застрелен в июле 2021 года в его частном доме — нападавшие 12 раз выстрелили в президента. Его жена также получила ранения.

Предидущее расследование не удалось завершить. Судьи на Гаити неоднократно отказывались от участия в деле из-за опасений за безопасность. Ситуацию также усложнил захват вооруженными группировками здания суда в центральной части Порт-о-Пренса, где происходили допросы подозреваемых.

США продолжают рассмотрение дела об убийстве президента Гаити

В то же время в США продолжаются судебные процессы в отношении других фигурантов дела об убийстве Моиза. Части подозреваемых уже вынесли приговоры. В мае суд присяжных во Флориде признал виновными четырех мужчин.

Еще по меньшей мере пять фигурантов ранее признали свою вину и получили пожизненные сроки заключения. Среди четырех осужденных — Аркангель Претель Ортис, Антонио Интриаго, Вальтер Вейнтемилья и Джеймс Солажес. Все они отрицали свою вину. Присяжные сочли их виновными в сговоре с целью убийства или похищения избранного президента Гаити, а также в предоставлении материальной поддержки для реализации заговора.

Судебный процесс по Кристиану Санону, имеющему гражданство Гаити и США, еще не завершился. Правоохранители утверждают, что заговорщики сначала планировали назначить его вместо Моиза после захвата власти.

Согласно версии следствия, после прихода Санона к власти компания CTU должна была получить от него контракты на реализацию инфраструктурных проектов, обеспечение сил безопасности и поставки военного оборудования.

Ортис и Интриаго были руководителями CTU — Counter Terrorist Unit Federal Academy (Федеральная академия подразделения по борьбе с терроризмом) и Counter Terrorist Unit Security (Служба безопасности подразделения по борьбе с терроризмом). Вейнтемилья возглавлял Worldwide Capital Lending Group. Обе компании были зарегистрированы в Южной Флориде.

Среди фигурантов, уже признавших свою вину в федеральном суде США, есть бывший офицер армии Колумбии и бизнесмен из Гаити и Чили. Последний ранее сотрудничал с правительством США как информатор.

Правоохранители также называли среди остающихся на свободе ключевых подозреваемых Димитри Эрара — экс-руководителя службы безопасности Национального дворца Гаити. По данным властей, Эрару удалось скрыться два года назад после того, как мощное объединение вооруженных группировок захватило две крупнейшие тюрьмы страны.

К слову, в августе в Калифорнии возле гольф-клуба президента США Дональда Трампа задержали 38-летнего Жанина Джона Таэле, следившего за безопасностью накануне мероприятия по сбору средств. Во время обысков у него и в его автомобиле обнаружили заряженное оружие, патроны с экспансивными пулями, бронежилет и записную книжку с тревожными заявлениями. Правоохранители отмечали, что это могло стать шестым покушением на жизнь Трампа.

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