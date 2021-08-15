Президент Афганистана бежал из страны — СМИ

Ашраф Гани вместе с двумя соратниками вылетели в Таджикистан.
Президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и уехал из страны.
Об этом сообщает Tolo News.
Таджикское издание "Азия-Плюс" пишет, что вместе с Гани выехали советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. Они вылетели в Таджикистан.
Ранее сообщалось, что правительство Афганистана договаривается о мирной передачи власти талибам. Главари террористической группировки вроде даже были в президентском дворце в Кабуле.
Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.
Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.