Дети в Афганистане

Правительство талибов в Афганистане приняло закон, который отменяет минимальный возраст бракосочетания для девочек. Теперь по исламским нормам мужчины могут вступать в брак с 9-летними детьми.

Об этом сообщает The Times.

Правительственный документ «Принципы раздельного проживания супругов» утвердил верховный лидер талибов Хайбатула Ахундзада.

Как следует из нового правила, возможность жениться теперь привязана не к возрасту, а к наступлению половой зрелости. Кроме того, молчание девочки теперь будет считаться согласием на брак.

Эксперты отмечают, что это означает легализацию детских браков. В некоторых правовых нормах ислама половая зрелость у девочек наступает с 9 лет.

Ранее, согласно Гражданскому кодексу Афганистана 1977 года, минимальный брачный возраст для девушек составлял 16 лет, для мальчиков — 18.

Новые правила обнародовали на фоне дальнейшего ужесточения ограничений для женщин и девушек в Афганистане после возвращения «Талибана» к власти в 2021 году.

За последние годы талибы запретили девушкам учиться после шестого класса, закрыли женщинам доступ в университеты, а также существенно ограничили их право на работу, передвижение и участие в общественной жизни.

ООН и международные правозащитные организации неоднократно осуждали эти действия, называя их системным нарушением прав человека.

Как известно, в июле 2025 года власти РФ стали первыми, кто признал правительство террористической организации «Талибан». До этого «Талибан» с 2003 года находился в списке запрещенных террористических организаций в РФ.

