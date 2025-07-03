Россия стала первой страной, признавшей правительство Талибана в Афганистане

Кремль признал правительство Талибана / © Associated Press

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Верховный суд России в апреле снял с Талибана статус «террористической организации», а Москва активизировала усилия по нормализации отношений для усиления влияния региона.

Об этом идет речь в материале aljazeera.

«Россия официально приняла полномочия нового посла Афганистана, сделав очередной шаг в направлении налаживания дружеских отношений с властями Талибана, захватившими власть в стране четыре года назад после вывода войск США», — пишут авторы и цитируют заявление Министерства иностранных дел России.

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«Мы считаем, что официальное признание правительства Исламского Эмирата Афганистана станет толчком к развитию продуктивного двустороннего сотрудничества в разных сферах», — заявили в МИД РФ.

Таким образом, Россия стала первой страной в мире, официально признавшей талибское правительство.

«Это смелое решение станет примером для других. Россия опередила всех в процессе признания», — поблагодарил Москву министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки.

Ожидается, что шаг России привлечет внимание США, которые заморозили миллиарды долларов активов афганского Центробанка и ввели санкции против некоторых лидеров Талибана, фактически изолировав банковскую систему страны от мировой финансовой сети.

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С момента захвата власти в августе 2021 года Талибан постепенно налаживает внешние контакты. Кремль, назвавший выход США из страны «провалом», с тех пор предпринимает шаги для нормализации отношений с новой властью, рассматривая ее как потенциального экономического партнера и союзника в борьбе с терроризмом.

Отметим, что представители Талибана принимали участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге 2022 и 2024 гг., а также встречались с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в октябре 2024 года.

Глава Кремля Владимир Путин назвал Талибан «союзником по борьбе с терроризмом» — в частности, против ИГИЛ-К (Исламское Государство в провинции Хорасан), ответственного за ряд терактов как в Афганистане, так и в самой России.

В апреле Верховный суд России официально снял с Талибана статус террористической организации.

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«Новая власть в Кабуле — это реальность», — заявил тогда же Лавров.

Он также призвал к «прагматичной, а не идеологизированной политике» по Афганистану.

Также уже говорилось, что Кремль договорился с Талибаном, чтобы на оккупированный Донбасс завезти афганцев. В настоящее время сто граждан Афганистана уже работают на строительных объектах Москвы, Петербурга и Татарстана. Теперь рабочую силу завозят на территорию оккупированной Украины.

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