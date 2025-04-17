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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Россия разрешила деятельность движения "Талибан": детали

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Россия разрешила деятельность движения "Талибан": детали

Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения Талибан / © Lenta.ru

Верховный суд России остановил запрет на деятельность радикального исламистского движения " Талибан “, захватившего власть в Афганистане.

Об этом сообщает " Радио Свобода”.

Такое решение суда свидетельствует о том, что Кремль больше не сочтет «Талибан» террористической организацией.

Суд удовлетворил исковое заявление генерального прокурора. О ней стало известно в конце марта.

Несмотря на действовавший в России формальный запрет на деятельность «Талибана», Москва и до решения суда поддерживала отношения с правительством талибов в Афганистане, его представители осуществляли визиты в Россию. Глава Кремля Владимир Путин называл движение союзником Москвы в борьбе с терроризмом.

В декабре 2024 года Госдума РФ приняла законопроект, создавший механизм изъятия организаций из списка террористических.

Напомним, уже говорилось о том, что Россия пытается наладить отношения с захватившей власть в Афганистане теругруппировкой «Талибан».

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Дата публикации
Количество просмотров
195
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