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Россия разрешила деятельность движения "Талибан": детали
Решение суда подлежит немедленному исполнению.
Верховный суд России остановил запрет на деятельность радикального исламистского движения " Талибан “, захватившего власть в Афганистане.
Об этом сообщает " Радио Свобода”.
Такое решение суда свидетельствует о том, что Кремль больше не сочтет «Талибан» террористической организацией.
Суд удовлетворил исковое заявление генерального прокурора. О ней стало известно в конце марта.
Несмотря на действовавший в России формальный запрет на деятельность «Талибана», Москва и до решения суда поддерживала отношения с правительством талибов в Афганистане, его представители осуществляли визиты в Россию. Глава Кремля Владимир Путин называл движение союзником Москвы в борьбе с терроризмом.
В декабре 2024 года Госдума РФ приняла законопроект, создавший механизм изъятия организаций из списка террористических.
Напомним, уже говорилось о том, что Россия пытается наладить отношения с захватившей власть в Афганистане теругруппировкой «Талибан».
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