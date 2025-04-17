Росія дозволила діяльність руху "Талібан": деталі

Верховний суд РФ зупинив заборону на діяльність руху Талібан / © Lenta.ru

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Верховний суд Росії зупинив заборону на діяльність радикального ісламістського руху “Талібан”, який захопив владу в Афганістані.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Таке рішення суду свідчить про те, що Кремль більше не вважатиме «Талібан» терористичною організацією.

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Суд задовольнив позовну заяву генерального прокурора. Про неї стало відомо наприкінці березня.

Попри формальну заборону на діяльність «Талібану», що діяла в Росії, Москва і до рішення суду підтримувала відносини з урядом талібів в Афганістані, його представники здійснювали візити до Росії. Очільник Кремля Володимир Путін називав рух союзником Москви у боротьбі з тероризмом.

У грудні 2024 року Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який створив механізм вилучення організацій зі списку терористичних.

Нагадаємо, вже йшлося про те, що Росія намагається налагодити відносини з теругрупованням «Талібан», що захопило владу в Афганістані.

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