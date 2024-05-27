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Лавров прокоментував ідею виключити "Талібан" зі списку заборонених організацій

Лавров прокоментував ідею виключити "Талібан" зі списку заборонених організацій

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / Фото: Associated Press

Росія намагається налагодити відносини з терористичним угрупованням Талібан.

Міністр іноземних справ Сергій Лавров схвалив ідею виключити "Талібан" зі списку заборонених організацій.

Про це пише SOTA.

"Вони є реальною владою, ми ніколи не прибирали звідти наше посольство, як і посольство КНР. До речі, посол Афганістану вручав вірчі грамоти в Пекіні Сі Цзіньпіну разом з іншими послами", — цитують слова Лаврова.

"Талібан" повернувся до влади в Афганістані 15 серпня 2021 року. Вже у грудні того ж року він заборонив дівчаткам відвідувати школи після шостого класу, а жінкам працювати. Ще через півроку, у травні 2022 року, жінкам наказали повністю закривати обличчя та тіло на публіці та не залишати будинок без необхідності.

Як писали міжнародні правозахисні організації, з моменту приходу до влади талібів у країні знову зріс відсоток дитячих та примусових шлюбів. 

З того часу, як терористи захопили Афганістан, у Росії поліцейські не раз затримували громадян, підозрюваних у прихильності до ідеології "Талібану" та плануванні терактів. Нещодавно журналістка Надія Кеворкова була поміщена в СІЗО за звинуваченням у публікації тексту, що виправдовує талібів.

Нагадаємо, Росія намагається налагодити відносини з терористичним угрупованням Талібан, яке захопило владу в Афганістані.

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