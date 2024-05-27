"Приліт" по Харкову: відомо про перших поранених

Один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані.

Внаслідок російського удару по Харкову 27 травня постраждалих четверо людей.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"На цю хвилину маємо четверо постраждалих, один з них у вкрай важкому стані", – йдеться в заяві міського голови.

"За попередніми даними, четверо постраждалих. Інформація уточнюється", – написав водночас у мережі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше в Харкові пролунав вибух, після якого Терехов повідомив про "приліт" у промзону міста.

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