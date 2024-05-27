"Прилет" по Харькову: известно о первых раненых

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
В результате российского удара по Харькову 27 мая пострадали четыре человека.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"На эту минуту есть четверо пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии", — говорится в заявлении городского головы.
"По предварительным данным, четверо пострадавших. Информация уточняется", – написал в то же время в сети глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напомним, ранее в Харькове раздался взрыв, после которого Терехов сообщил о "прилете" в промзону города.
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