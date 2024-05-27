В Харькове раздался взрыв: что известно

Прилеты в Харькове предварительно в центре города.
В Харькове раздался взрыв.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Предварительно, в центре города есть прилеты.
"Прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется", – отметил Терехов.
Находитесь в укрытиях!
Коварные удары РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, 25 мая армия России ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и центральной части города.
Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове не КАБом, как сообщалось ранее, а авиационным боеприпасом УМБП Д-30.
В здании на момент удара находились более 200 человек.
В настоящее время на месте разрушенного РФ строительного гипермаркета "Эпицентра" в Харькове продолжаются аварийно-поисковые работы. Число погибших возросло до 18. Среди них – 12-летняя девочка и ее мать.
В больнице находится 21 человек. Состояние двух травмированных тяжелое. Они находятся в реанимации.
Читайте также ведущие новости дня: