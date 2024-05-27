В Харькове раздался взрыв: что известно

Прилеты в Харькове предварительно в центре города.

В Харькове раздался взрыв.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Предварительно, в центре города есть прилеты.

"Прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется", – отметил Терехов.

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Коварные удары РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, 25 мая армия России ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и центральной части города.

Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове не КАБом, как сообщалось ранее, а авиационным боеприпасом УМБП Д-30.

В здании на момент удара находились более 200 человек.

В настоящее время на месте разрушенного РФ строительного гипермаркета "Эпицентра" в Харькове продолжаются аварийно-поисковые работы. Число погибших возросло до 18. Среди них – 12-летняя девочка и ее мать.

В больнице находится 21 человек. Состояние двух травмированных тяжелое. Они находятся в реанимации.

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