Бритни Спирс шокировала, что ее дом нагло обокрали

Американская певица Бритни Спирс пожаловалась, что ее дом нагло обокрали.

В частности, в своем Instagram артистка призналась, что у нее исчезли все ювелирные украшения, которые стоили большие суммы средств. Особенно певице обидно, что среди украденного были действительно важные для нее вещи, например, детский крестик, который она носила от четырех лет.

"Все мои украшения украли... Это больно, потому что некоторые мои украшения были созданы специально для меня... и мой детский крестик, который я носила с 4 лет, его уже нет", — пожаловалась исполнительница.

Дом Бритни Спирс обокрали: певица рассказала, что у нее исчезло

Похоже, Бритни Спирс не собирается искать воров и не будет писать заявление в полицию. Во всяком случае, об этом она ничего не говорила. Артистка нашла метод, который поможет ей больше не стать жертвой мошенников и не потерять драгоценные украшения. Спирс теперь предпочитает дешевую бижутерию или подделки.

"Сейчас сложно покупать новое, потому что боюсь, что оно исчезнет. Так что я покупаю дешевые украшения и подделки", — отметила артистка.

Напомним, недавно Бритни Спирс шокировала своих поклонников и в очередной раз заставила волноваться за нее. Певица сломала ногу, но от помощи врачей отказалась, мол, кость самостоятельно заживает.

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