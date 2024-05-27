Брітні Спірс шокувала, що її будинок нахабно обікрали

Американська співачка Брітні Спірс пожалілася, що її будинок нахабно обікрали.

Зокрема, у своєму Instagram артистка зізналась, що в неї зникли всі ювелірні прикраси, які коштували чималі суми коштів. Особливо співачці прикро, що серед поцупленого були дійсно важливі для неї речі, наприклад, дитячий хрестик, який вона носила від чотирьох років.

"Всі мої прикраси вкрали... Це боляче, тому що деякі мої прикраси були створені спеціально для мене... і мій дитячий хрестик, який я носила від 4 років, його вже немає", - пожалілася виконавиця.

Будинок Брітні Спірс обікрали: співачка розповіла, що в неї зникло

Схоже, Брітні Спірс не збирається шукати злодіїв та не буде писати заяву до поліції. Принаймні, про це вона нічого не говорила. Натомість артистка знайшла метод, який допоможе їй більше не стати жертвою шахраїв та не втратити коштовні прикраси. Спірс тепер віддає перевагу дешевій біжутерії або ж підробкам.

"Зараз складно купувати нове, бо я боюся, що воно зникне. Так що я купую дешеві прикраси і підробки", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс шокувала своїх шанувальників та вкотре змусила хвилюватися за неї. Співачка зламала ногу, але від допомоги лікарів відмовилася, мовляв, кістка самостійно загоїться.

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