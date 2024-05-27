На Одещині колишні "антимайданівці" готували удари РФ по залізниці

СБУ затримала колишніх "антимайданівців" – агентурну мережу російської ФСБ, які готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини.

Про це передає пресслужба СБУ.

За даними слідства, очільником агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану". Він мав зв’язок із представниками російської спецслужби.

Листування зрадника з ФСБ

Собі на допомогу він залучив близького родича.

Інший зрадник / Фото: СБУ

За завданням ФСБ, фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини.

Росіяни планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій.

Крім того, ФСБ залучила зрадників до інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.

Так, очільник агентурної мережі особисто адміністрував групу прихильників так званої "новоросії" у одній із соцмереж. Там він нахабно організував збір коштів для бойовиків так званих "Л/ДНР".

Також фігурант створював та поширював в Інтернеті матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, робив це через ресурс novorus.info - так зване "центральне информагентство новороссии".

СБУ виявила розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.

Очільнику мережі повідомили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше СБУ спіймала ворожого агента, який допомагав росіянам готувати наступ на Харківщину.

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