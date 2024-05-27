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На Одещині колишні "антимайданівці" готували удари РФ по залізниці

На Одещині колишні "антимайданівці" готували удари РФ по залізниці

Затриманий зрадник

Колишні "антимайданівці", заверовані ФСБ, готували атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.

СБУ затримала колишніх "антимайданівців" – агентурну мережу російської ФСБ, які готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини.

Про це передає пресслужба СБУ.

За даними слідства, очільником агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану". Він мав зв’язок із представниками російської спецслужби.

Листування зрадника з ФСБ / ©
Листування зрадника з ФСБ

Собі на допомогу він залучив близького родича.

Інший зрадник / © СБУ
Інший зрадник / Фото: СБУ

За завданням ФСБ, фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини.

Росіяни планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій.

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Крім того, ФСБ залучила зрадників до інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.

Так, очільник агентурної мережі особисто адміністрував групу прихильників так званої "новоросії" у одній із соцмереж. Там він нахабно організував збір коштів для бойовиків так званих "Л/ДНР".

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Також фігурант створював та поширював в Інтернеті матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, робив це через ресурс novorus.info - так зване "центральне информагентство новороссии".

СБУ виявила розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.

Очільнику мережі повідомили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше СБУ спіймала ворожого агента, який допомагав росіянам готувати наступ на Харківщину.

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