У Харкові пролунав вибух: що відомо

Прильоти у Харкові, попередньо у центрі міста.
У Харкові пролунав вибух.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Попередньо, у центрі міста є прильоти.
"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється", – зазначив Терехов.
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Підступні удари РФ по "Епіцентру" в Харкові
Нагадаємо, 25 травня, армія Росії вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та центральній частині міста.
Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові не КАБом, як повідомлялося раніше, а авіаційним боєприпасом УМБП Д-30.
У будівлі на момент удару перебувало понад 200 людей.
Наразі на місці зруйнованого РФ будівельного гіпермаркету "Епіцентру" в Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Кількість загиблих зросла до 18. Серед них – 12-річна дівчинка та її мати.
У лікарні перебуває 21 людина. Стан двох травмованих важкий. Вони перебувають у реанімації.
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