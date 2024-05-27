У Харкові пролунав вибух: що відомо

Прильоти у Харкові, попередньо у центрі міста.

У Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо, у центрі міста є прильоти.

"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється", – зазначив Терехов.

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Підступні удари РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, 25 травня, армія Росії вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та центральній частині міста.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові не КАБом, як повідомлялося раніше, а авіаційним боєприпасом УМБП Д-30.

У будівлі на момент удару перебувало понад 200 людей.

Наразі на місці зруйнованого РФ будівельного гіпермаркету "Епіцентру" в Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Кількість загиблих зросла до 18. Серед них – 12-річна дівчинка та її мати.

У лікарні перебуває 21 людина. Стан двох травмованих важкий. Вони перебувають у реанімації.

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