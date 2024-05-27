Курс валют в Україні: долар нестримно дорожчає, побито всі рекорди – чого очікувати далі

З наближенням літа долар почав швидко дорожчати, хоча, зазвичай, бувало навпаки. За минулий тиждень на готівковому ринку американська валюта не лише впевнено подолала позначку у 40 грн за долар, а й наблизилась до 41 грн. Також Нацбанк вчергове оновив історичні рекорди офіційного курсу валют – ніколи ще гривня не коштувала так дешево, як нині.

Чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (27 травня – 2 червня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Головною новиною минулого тижня на готівковому ринку став постійний висхідний тренд курсу як долара, так і євро. Не було навіть найменших коливань вниз – лише вгору і вгору, за тиждень гривня втратила майже 50 копійок.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс долара з понеділка, 20 травня, по п’ятницю, 24 травня, збільшився до 40,39 грн/долар у продажу (+47 коп.). Курс купівлі підвищився до 39,87 грн (+48 коп.). Вихідними курс стабілізувався і на неділю, 26 травня, зафіксувався на рівні 40,40 і 39,87 грн/долар відповідно. Найнижча ціна продажу долара була 40,20 грн/долар (+65 коп. за тиждень), найвища – 40,60 грн/долар (+50 коп.). Максимальна ціна купівлі долара була 40,15 грн/долар (+50 коп. за тиждень).

Євро за тиждень упритул наблизився у продажі до позначки 44 грн, а у купівлі перетнув 43 грн. На неділю, 26 травня, середній курс продажу становив 43,87 грн (+ 51 коп. за тиждень), курс купівлі 43,19 грн (+49 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу плавно збільшився з понеділка про п’ятницю до 40,36 грн (+41 коп.). У купівлі курс коливався то вгору, то вниз від 38,07 до 39,74 грн/долар у залежності від пропозиції і попиту, тобто розкид був у межах 1,70 грн.

За словами Олександра Охріменка, тіньовий ринок завжди дуже волатильний (швидко міняється у протилежних напрямках), адже міняйли не люблять переплачувати, і навпаки, хочуть максимально заробити на тих, кому дуже потрібно продати чи купити значну кількість валюти. На неділю, 26 травня, середній курс продажу був 40,45 грн./долар, курс купівлі 39,50 грн./долар. Тобто за тиждень долар на нелегальному ринку додав 50 коп. у продажу і 48 коп. у купівлі.

А от євро у тіньовиків зростав як у продажу, так і в купівлі, за тиждень він подорожчав відповідно до 44,02 (+61 коп.) і 43,78 (+58 коп.) грн/євро.

Нацбанк на минулому тижні діаметрально поміняв курсову політику. Курс як долара, так і євро не знижувався, як це було тижнем раніше, а зростав, причому так швидко, що оновив історичні максимуми. У понеділок, 27 травня, долар уперше в історії став офіційно коштувати понад 40 гривень – 40,12 грн/долар (+69 грн за тиждень), а євровалюта – 43,49 грн/євро (+74 коп.).

Співвідношення долар/євро залишилось на рівні 1,085 долара за євро.

"На зростання курсу мала додатковий вплив оголошена НБУ в середині травня валютна лібералізація, тобто дозвіл нерезидентам виводити дивіденди, які було конвертовано у долари та євро", – говорить Олександр Охріменко.

Олег Пендзин відзначив, що регулятор поки не перешкоджає девальвації гривні, але почав "затискати" готівковий ринок, зокрема обмежив обсяги карткових переведень сумою у 100 тис. грн і кількістю не більше 30 на місяць. На його думку, це вдарить по тіньовому бізнесу, зокрема, ігровому. Але Нацбанк не девальвує гривню понад 41 грн/долар, вважає експерт.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти прогнозують, що поточного тижня гривня продовжить дешевшати, хоча про перетин позначки у 41 грн/долар поки не йдеться. Девальвації гривні сприятимуть нові чинники, які переважать фінансову підтримку з боку західних партнерів.

Як пояснив Олег Пендзин, почали негативно діяти наслідки піврічної затримки з боку США військової допомоги Україні.

"Фінансова логіка проста: замість виплати грошового утримання військовим, влада України була змушена купувати зброю і набої для стримування російської навали, – аналізує Олег Пендзин. – У держбюджеті утворилась "дірка" у 200 млрд грн, для "латання" якої потрібні додаткові кошти, бо західну допомогу використовувати для цього ми не можемо. Тому влада готує збільшення податків, зокрема, ПДВ та військового збору. Це призведе до зростання інфляції, бо за все заплатить споживач. Ринок уже відреагував: попит на валюту зростає, тому на поточному тижні матимемо висхідний тренд, готівковий долар подорожчає вище 40,50 грн у продажу. Те, що Нацбанк встановив офіційний курс понад 40 грн за долар, прискорить тренд на падіння гривні".

З цим згоден і Андрій Шевчишин.

"Курс понад 40 грн/долар наразі вигідний державі, – говорить експерт. – Збільшити надходження до держбюджету від зовнішньоекономічної діяльності та номінованих у валюті зборів потрібно, нерезидентам валюту під дивіденди та для виплати відсотків за зовнішніми кредитами дорожче продати потрібно. Імпорт гальмувати треба. Можна ще знайти причини. Але в "гнучкому управлінні" курсом лише НБУ ставить фінальну крапку у виборі тенденції та точки зупинки".

Олександр Охріменко більш оптимістичний: на його думку, попит на валюту через оголошену Нацбанком лібералізацію та інші чинники скоро піде на спад, а разом із ним здешевшає і долар.

"Варто зачекати кілька тижнів – і знову матимемо курс на готівковому ринку нижчим 40 грн/долар", – вважає експерт.

Продавати чи купувати валюту

Експерти визнають, що гривня поступово втрачає привабливість як засіб для отримання прибутку, але вважають: проблем для паніки нема.

Олег Пендзин підрахував, що при нинішньому середньому курсу купівлі долара гривневі депозити практично досягли паритету з інвестиціями у готівкову валюту. Тому він радить не відкривати нові депозити у гривні, а звернути увагу на державні цінні папери – гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), які мають вищу дохідність.

"З наявними короткостроковими депозитами почекаємо ще місяць", – радить Олег Пендзин.

Тим, хто бажає заробити на нинішньому швидкому зростанні курсу долара, Олександр Охріменко пропонує ризикнути: продати валюту тепер на максимумі курсу, а за який час купити її дешевше, дочекавшись прогнозованого ним зниження курсу долара у середині червня.

"Певний ризик наявний, але на валютній готівці, купленій півроку тому по 36 грн/долар, можна тепер заробити чотири гривні на кожному доларі, у перерахунку це 22% річних, більше ніж на депозитах і ОВДП, – підрахував експерт. – Але можна і програти, якщо мій прогноз не справдиться, і долар не подешевшає. Тому обережним людям варто лише спостерігати за ситуацією".

Нарешті Андрій Шевчишин радить придбати долари або євро, бо потенціал для девальвації гривні до 41 грн/долар залишається, тому купівля валюти у будь-якому разі не буде збитковою.

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