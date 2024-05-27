Курс валют в Украине: доллар стремительно дорожает, побиты все рекорды – чего ждать дальше

С приближением лета доллар начал быстро дорожать, хотя обычно бывало наоборот. За прошедшую неделю на наличном рынке американская валюта не только уверенно преодолела отметку в 40 грн за доллар, но и приблизилась к 41 грн. Также Нацбанк в очередной раз обновил исторические рекорды официального курса валют – никогда еще гривна не стоила так дешево, как сейчас.

Чего ждать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса текущей недели (27 мая – 2 июня);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Главной новостью прошлой недели на наличном рынке стал постоянный восходящий тренд курса как доллара, так и евро. Не было даже малейших колебаний вниз – только вверх и вверх, за неделю гривна потеряла почти 50 копеек.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс доллара с понедельника, 20 мая, по пятницу, 24 мая, увеличился до 40,39 грн/доллар в продаже (+47 коп.). Курс покупки повысился до 39,87 грн (+48 коп.) На выходных курс стабилизировался и на воскресенье, 26 мая, зафиксировался на уровне 40,40 и 39,87 грн/доллар соответственно. Самая низкая цена продажи доллара была 40,20 грн/доллар (+65 коп. за неделю), самая высокая – 40,60 грн/доллар (+50 коп.). Максимальная цена покупки доллара была 40,15 грн/доллар (+50 коп. в неделю).

Евро через неделю вплотную приблизился в продаже к отметке 44 грн, а в покупке пересек 43 грн. На воскресенье, 26 мая, средний курс продаж составил 43,87 грн (+ 51 коп. за неделю), курс покупки 43,19 грн (+49 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в продаже плавно увеличился с понедельника о пятнице до 40,36 грн (+ 41 коп.). В покупке курс колебался то вверх, то вниз с 38,07 до 39,74 грн/доллар в зависимости от предложения и спроса, то есть разброс был в пределах 1,70 грн.

По словам Александра Охрименко, теневой рынок всегда очень волатильный (быстро меняется в противоположных направлениях), ведь менялы не любят переплачивать, и наоборот, хотят максимально заработать на тех, кому очень нужно продать или купить значительное количество валюты. На воскресенье, 26 мая, средний курс продажи был 40,45 грн/доллар, курс покупки 39,50 грн/доллар. То есть за неделю доллар на нелегальном рынке прибавил 50 коп. в продаже и 48 коп. в покупке.

А вот евро у теневиков рос как в продаже, так и в покупке, за неделю он подорожал в соответствии с 44,02 (+61 коп.) и 43,78 (+58 коп.) грн/евро.

Нацбанк на прошлой неделе диаметрально поменял курсовую политику. Курс как доллара, так и евро не снижался, как это было неделей раньше, а рос, причем так быстро, что обновил исторические максимумы. В понедельник, 27 мая, доллар впервые в истории стал официально стоить более 40 гривен – 40,12 грн/доллар (+69 грн/неделю), а евровалюта – 43,49 грн/евро (+74 коп.).

Соотношение доллар/евро осталось на уровне 1,085 доллара за евро.

"На рост курса оказала дополнительное влияние объявлена НБУ в середине мая валютная либерализация, то есть разрешение нерезидентам выводить дивиденды, которые были конвертированы в доллары и евро", – говорит Александр Охрименко.

Олег Пендзин отметил, что регулятор пока не препятствует девальвации гривны, но начал "зажимать" наличный рынок, в частности, ограничил объемы карточных переводов суммой в 100 тыс. грн и количеством не более 30 в месяц. По его мнению, это ударит по теневому бизнесу, в частности, игровому. Но Нацбанк не девальвирует гривну более 41 грн/доллар, считает эксперт.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе гривна продолжит дешеветь, хотя о пересечении отметки в 41 грн/доллар пока речь не идет. Девальвации гривни будут способствовать новые факторы, которые превалируют финансовую поддержку со стороны западных партнеров.

Как пояснил Олег Пендзин, начали отрицательно действовать последствия полугодовой задержки со стороны США военной помощи в Украине.

"Финансовая логика проста: вместо выплаты денежного содержания военным, власти Украины были вынуждены покупать оружие и патроны для сдерживания российского нашествия, – анализирует Олег Пендзин. – В госбюджете образовалась "дыра" в 200 млрд грн, для "латания" которой нужны дополнительные средства, потому что западную помощь использовать для этого мы не можем. Поэтому власть готовит увеличение налогов, в частности НДС и военного сбора. Это приведет к росту инфляции, потому что за все заплатит потребитель. тренд, наличный доллар подорожает выше 40,50 грн в продаже. То, что Нацбанк установил официальный курс более 40 грн за доллар, ускорит тренд на падение гривны".

С этим согласен и Андрей Шевчишин.

"Курс более 40 грн/доллар выгоден государству, – говорит эксперт. – Увеличить поступления в госбюджет от внешнеэкономической деятельности и номинированных в валюте сборов нужно, нерезидентам валюту под дивиденды и для выплаты процентов по внешним кредитам дороже продать нужно. Импорт тормозить надо. Можно еще найти причины. Но в "гибком управлении" курсом только НБУ ставит финальную точку в выборе тенденции и точки остановки.

Александр Охрименко более оптимистичен: по его мнению, спрос на валюту из-за объявленной Нацбанком либерализации и других факторов скоро пойдет на спад, а вместе с ним подешевеет и доллар.

"Стоит подождать несколько недель — и снова будем иметь курс на наличном рынке ниже 40 грн/доллар", — считает эксперт.

Продавать или покупать валюту

Эксперты признают, что гривна постепенно теряет привлекательность как средство получения прибыли, но считают: проблем для паники нет.

Олег Пендзин подсчитал, что при нынешнем среднем курсе покупки доллара гривневые депозиты практически добились паритета с инвестициями в наличную валюту. Поэтому он советует не открывать новые депозиты в гривне, а обратить внимание на государственные ценные бумаги – гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), имеющие более высокую доходность.

"С имеющимися краткосрочными депозитами подождем еще месяц", – советует Олег Пендзин.

Желающим заработать на нынешнем быстром росте курса доллара Александр Охрименко предлагает рискнуть: продать валюту теперь на максимуме курса, а за какое время купить ее дешевле, дождавшись прогнозируемого им снижения курса доллара в середине июня.

"Определенный риск налицо, но на валютных наличных, купленных полгода назад по 36 грн/доллар, можно теперь заработать четыре гривны на каждом долларе, в пересчете это 22% годовых, больше чем на депозитах и ОВГЗ, – подсчитал эксперт. – Но можно и проиграть, если мой прогноз не сбудется, и доллар не подешевеет. Поэтому осторожным людям стоит только наблюдать за ситуацией".

Наконец Андрей Шевчишин советует приобрести доллары или евро, потому что потенциал для девальвации гривны до 41 грн/доллар остается, поэтому покупка валюты в любом случае не будет убыточной.

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