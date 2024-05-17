Мобільний зв’язок та Інтернет в Україні під загрозою: оператори назвали сценарії

Під час відключень електроенергії користувачі мобільного зв’язку та Інтернету вже відчули погіршення якості та відсутність цих послуг. На сторінках в соцмережах всіх без виключення великих мобільних операторів абоненти залишили скарги, в яких розповіли про те, що вже через декілька хвилин після відключення світла значно погіршується якість мобільного зв’язку та Інтернету або ці послуги взагалі стають недоступними.

Наприклад, на сторінці оператора «Київстар» з’явились коментарі, де дописувачі скаржаться на якість послуг.

«Після вимкнення електропостачання найближча базова станція знеструмлена, і телефон переходить в режим роумінгу. Тобто вашого мобільного оператора замінює інший, але надає послуги не 4G, a 2G. Або ваш оператор зменшує потужність сидячи на батареях», - скаржиться одна з дописувачок на ім’я Дар’я.

На сторінці мобільного оператора Vodafone один з дописувачів дорікнув, що послуги, на його думку, надаються на неналежному рівні.

«Чому ваша мережа ледве тягне навіть дзвінки та смс, як тільки у районі гасне світло і одразу зникає мобільний інтернет», - написав дописувач.

Аналогічні дописи з’явились і на сторінках інших операторів. Абоненти загалом скаржаться на непідготовленість операторів до відключень світла та низьку якість мобільного зв’язку та інтернету під час блекаутів.

Обговорюють ситуацію не тільки на сторінках операторів, але й загалом в соцмережах.

«Під час відключення світла через хвилин 10 перестає працювати мобільний Інтернет від Vodafone, Lifecell вимикається теж», - пише киянка, яка користується послугами декількох операторів.

Представники мобільних операторів в коментарі для ТСН.ua не виключають наявність проблем та розповіли про можливі сценарії надання послуг зв’язку.

«Відключення електроенергії безпосередньо впливає на роботу телеком мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання. Київстар використовує усі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів у послугах навіть під час блекаутів. Зокрема, починаючи з 2022 року Київстар здійснює заходи із модернізації джерел автономного живлення і встановлює на базових станціях нові акумулятори, які можуть працювати до 6 годин без підзарядки», - повідомила ТСН.ua спікерка мобільного оператора «Київстар» Ірина Леліченко.

Та додає: «Наразі встановлено 113 тисяч таких акумуляторів. Додатково триває робота щодо забезпечення живленням від генераторів критично важливих об`єктів, визначених РНБО. Всього генераторів у компанії вже 2,3 тисячі – це майже у чотири рази більше, ніж до 2022 року».

За даними «Київстар», для роботи генераторів за час повномасштабного вторгнення компанія вже використала понад 1 мільярд літрів дизпалива та близько півмільярда літрів бензину.

«Для того, щоб під час блекаутів були доступні послуги фіксованого інтернету, Київстар обладнав будинкові комутатори джерелами безперебійного живлення. Такі системи наразі встановлені у 90 тисячах багатоквартирних будинків в Україні, де проживає понад 60% наших користувачів «Домашнього Інтернету» компанії», - кажуть в компанії мобільного оператора.

Резюмуючи, зв’язківці додають: «Київстар продовжує підготовку до зими 2024-2025 року, і здійснює додаткові закупівлі акумуляторів та збільшує кількість генераторів. Для забезпечення енергонезалежності мережі за останні два роки компанія витратила понад 1 млрд грн. Компанія готова до блекаутів, однак у випадках, якщо відключення електроенергії будуть масштабними і довготривалими, буде змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій автономним живленням, оскільки через технічні обмеження 100% забезпечення базових станцій генераторами є неможливим». В «Київстар» зауважують, що сподіваються як на ощадливе ставлення громадян до користування електроенергією, так і на зважений підхід з боку місцевих адміністрацій до забезпечення послуг зв`язку у випадках запровадження графіків відключень.

Яким буде зв`язок від Vodafone

Представники цього мобільного оператора також не виключають складнощів через перебої з електроенергією.

«Ми розуміємо стурбованість наших абонентів щодо можливих відключень електроенергії на тривалий час та пов’язаних з цим складнощів в житті та роботі. Враховуючи нестабільні графіки і масові відключення, дійсно, важко передбачити, наскільки суттєво вплине відсутність живлення на роботу мобільної мережі», - відповіла ТСН.ua спікерка мобільного оператора Вікторія Павловська.

За її словами, Vodafone вживає усіх можливих заходів, аби забезпечити безперебійну роботу мережі та стабільне надання послуг зв’язку.

«Інвестиції Vodafone у мережу у порівнянні з минулорічними збільшились на 40%. За минулі два роки безпосередньо у енергонезалежність компанія інвестувала близько 160 млн грн. Зважаючи на посилену активність з підготовки мережі, та якщо така сама ситуація в енергетиці повториться (віяльні відключення до 4 годин з перервами 6 годин), маємо лишатися в межах 85-90% середньодобової доступності мережі», - каже Вікторія Павловська.

За даними цього мобільного оператора, сьогодні рівень доступності мережі в порівнянні з 2022 роком вдалось значно підвищити.

«Закуплені нові літій-іонні акумуляторні батареї підвищеної ємності, які більш пристосовані до важких умов експлуатації, мають підвищену ємність, менш чутливі до частих відключень електроенергії, а також мають у 2,5-3 рази вищу швидкість зарядки порівняно з батареями, які використовувались раніше», - відповіли нам у Vodafone.

В той же час, за даними Vodafone, компанія майже в 4 рази збільшила кількість базових станцій, які будуть працювати на дизельних генераторах.

«Очевидно, що забезпечити усі майданчики ДГУ неможливо – в Сумській області їх сотні. Навіть за умови наявності достатньої кількості генераторів, жоден оператор не зможе власними силами одночасно доставити ДГУ до кожного майданчика і вчасно заправляти. Крім того, багато об’єктів зв’язку розташовані на дахах, куди доставити і встановити генератор неможливо», - констатують факт у Vodafone.

«Vodafone також активно залучає партнерів до спільного використання стаціонарних ДГУ – це кропітка точкова робота, та вона дозволяє збільшити карту покриття на випадок відключень і покращити доступність сервісів», - кажуть у компанії.

Та продовжують: «І у нас є чудовий досвід співпраці, як з місцевими органами влади, так і з локальними бізнесами: представниками агропідприємств та фермерів, місцевих громад та військових, які долучаються до підтримання електроживленням базових станцій мобільного зв´язку від власних ДГУ, надають допомогу у супроводі та нагляді за нашими ДГУ, що значно розширює можливості оперативно реагувати та забезпечувати працездатність мережі та надавати послуги».

Крім цього, в компанії Vodafone додають наступне: «Компанія відкрита до подальшої співпраці – якщо у вас є дизель-генераторна установка потужністю від 2 до 5 кВт, потужностями якої ви готові поділитись, щоб забезпечити зв’язок для свого підприємства та інших абонентів у радіусі дії базової станції, компанія буде вдячна за повідомлення про це на адресу no_blackout@vodafone.ua – експерти Vodafone будуть раді обговорити деталі можливої співпраці. Робота мобільної мережі суттєво залежить також від збільшення навантаження, яке спостерігається кожного разу під час відключень, адже абоненти часто переходять з відключеного WiFi на мобільний інтернет».

Резюмуючи, представники мобільного оператора зауважують наступне: «Якщо провайдер фіксованого інтернету працює на сучасних технологіях, користувачі можуть користуватись домашнім інтернетом навіть під час тривалих відключень світла. Так, наприклад, 22 березня, коли внаслідок повітряної атаки ворога Харків був знеструмлений, Vodafone Gigabit Net, завдяки можливостям сучасної технології GPON продовжував працювати в повному обсязі, а співробітники фіксованого провайдера компанії Vega (входить в групу Vodafone Україна) організували в Харкові кілька пунктів незламності для мешканців, де можна було підключитись до мережі за допомогою безкоштовного Wi-Fi та підзарядити гаджети».

Як виявилось, не всі фіксовані провайдери забезпечують такий рівень енергонезалежності.

«Тому з відключенням світла мешканці масово переходять з домашнього інтернету на мобільний. Мережа зазнає лавиноподібного зростання навантаження, що призводить як до зниження швидкості у кожного споживача, а також до швидшого розрядження акумуляторних батарей базової станції з їхнім подальшим відключенням. Досвідом перевірено – навіть якщо 80% базових станцій в ефірі, під час відключення електроенергії ці базові вже стають перевантаженими. І абоненти відчувають це як погіршення звичної якості зв'язку, адже продовжувати, приміром, дивитись відео – так як усі звикли – не виходить».

Як покращити якість інтернету самотужки

На це питання у Vodafone відповідають так: «Отже ми радимо перевірити, чи ваш фіксований інтернет-провайдер надає фіксований доступ до інтернету навіть під час відключень світла. Vodafone надає доступ до фіксованого інтернету Vodafone Gigabit Net за технологією GPON. Такі мережі в компанії повністю забезпечені акумуляторними батареями, які можуть тримати живлення до 24 годин. Для забезпечення безперебійної роботи інтернет-сервісів до 72 годин й більше, є готові сценарії підключення генераторів. Користувачам лишається тільки потурбуватись про павербанки для свого роутера та користувацького пристрою».

Також у Vodafone зазначають, що компанія зі свого боку робить усе можливе, щоб і мобільний зв’язок продовжував працювати під час відключень електроенергії якомога довше.

«Та клієнти також можуть допомогти покращити ситуацію під час знеструмлень, помірковано користуючись мобільним інтернетом. Приміром, варто вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, не використовувати відео хостінги, такі як YouTube, Netflix. До речі, підписка YouTube дозволяє завантажити потрібне відео заздалегідь і переглядати його пізніше в офлайн режимі. Також варто утриматись від користування сервісами з важким контентом, які генерують збільшений трафік, такі як ТіkTok. Відповідальне користування може врятувати чиєсь життя. Можливо, якщо ви відмовитеся від перегляду тіктоків під час блекауту, ваші сусіди зможуть викликати швидку в разі критичної ситуації. Якщо перегляд критично необхідний, варто встановити нижчу якість відео», - радять у мобільного оператора.

Та додають: «У 2022 році оператори в рекордні терміни, в умовах війни запустили реалізували можливість користуватись національним роумінгом. Це без додаткової оплати дозволяє залишатись на зв’язку, коли мережа вашого оператора в даному місці в даний час не працює. Щоб скористатись цією послугою, потрібно увімкнути в налаштуваннях телефона автоматичний вибір мережі. Є нюанс – в національному роумінгу не працює 4G, щоб не перевантажувати працюючу мережу, до якої додаються ще й абоненти інших операторів. Тому за першої можливості пробуйте підключитись до «рідної» мережі. Для цього треба знов увімкнути автоматичний вибір мережі або спробувати підключитись до своєї мережі у ручному режимі».

ТСН.ua звернувся за коментарем також до пресцентру мобільного оператора Lifecell, щоб узнати про те, як можуть убезпечити себе від складнощів абоненти цієї компанії. Станом на вечір 17 травня ми ще не отримали відповіді. В разі надходження відповідей, готові їх опублікувати.

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