Нові штрафи для ухилянтів: Зеленський підписав закон

Зокрема, запроваджено три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує штрафи для ухилянтів. Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Про підписання документу стало відомо з офіційного сайту ВРУ.

Новий закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.

Стаття 210: порушення військового обліку

Штрафи збільшуються у кілька разів для громадян, які не перебувають на військовому обліку або вчасно не оновили свої облікові дані. За порушення будуть передбачені такі покарання:

від 3 400 до 5 100 гривень - у мирний час;

- у мирний час; від 17 000 до 25 500 гривень - у воєнний час (або за повторне порушення).

Раніше сума штрафу була від 510 до 850 гривень, а також від 850 до 1700 гривень за повторне порушення протягом року або в особливий період.

Стаття 210-1: порушення законодавства про мобілізацію

Відмова від повістки або неявка до ТЦК може також обернутися штрафом. Втім, розмір залежить від того, коли має місце порушення - у мирний час чи воєнний.

У мирний час:

від 5 100 до 8 500 гривень - для громадян

- для громадян від 17 000 до 34 000 гривень - для посадових та юридичних осіб

У воєнний час:

від 17 000 до 25 500 гривень - для громадян

- для громадян від 34 000 до 59 000 гривень - для посадових та юридичних осіб

Раніше громадян-порушників штрафували на суму від 1700 до 3400 гривень, а посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень. Повторне порушення або у особливий період піднімало планку до 3 400-5 100 гривень та 5 100-8 500 гривень відповідно.

Варто зазначити, що закон містить важливе уточнення: положення про штрафи не застосовуються, якщо у військкомату є можливість отримати дані військовозобов'язаного з державних реєстрів.

Процедура призначення штрафу

Закон вносить зміни також до ст. 258 КУпАП. Її доповнили нормою про те, що ТЦК можуть не складати протоколи, якщо порушення за ст. 210 і 210-1 скоєно в особливий період, а людина не з'явилася без поважної причини.

Раніше військкомат мав скласти протокол про притягнення до адмінвідповідальності, який уже розглядав суд та вирішував питання про штраф. Сама ж стадія складання протоколу вимагала присутність військовозобов'язаного. Він мав ознайомитися із правами, підписати документ чи відмовитися робити це.

Таким чином, фактично запроваджується процедура заочної виписки штрафу. Однак ТЦК все одно зобов'язаний належним чином повідомити людину про дату, часу та місці виклику та мати докази належного виклику.

Крім того, збільшуються терміни адміністративного арешту. Так, якщо людина порушує правила військового обліку та ухиляється від мобілізації, то поліція може затримати її на термін до трьох годин для складання протоколу. Якщо треба встановити особу та/або з'ясувати обставини порушення, то може затримати терміном до 3 діб.

Читайте також: