Астрологічний прогноз на 18 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у будь-якій – навіть домашній – роботі важливо націлюватися не на результат, а на процес, інакше бажаних результатів досягти не вдасться.

Символ дня: Лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, салатовий, малахітовий, смарагдовий

Щасливе каміння дня: сердолік, опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань.

Харчування дня: не можна включати до раціону жирну та смажену їжу, а також боби і цільнозернові крупи.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна щеплювати, пасинкувати, підгодовувати та висаджувати рослини у ґрунт.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують силу самоцвітів та напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: приємний сон стане свідченням того, що все в житті людини йде правильно, і навпаки.

Табу дня: не можна кидати на підлогу столові прилади – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Час – найвірніший союзник завзятості» (Йоганн Вольфганг Ґете).

Читайте також: