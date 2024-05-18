Астрологический прогноз на 18 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в любой – даже домашней – работе важно нацеливать не на результат, а на процесс, в противном случае желаемых итогов достичь не удастся.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, малахитовый, изумрудный

Счастливые камни дня: сердолик, опал.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний.

Питание дня: нельзя включать в рацион жирную и жареную пищу, а также бобы и цельнозерновые крупы.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать, подкармливать и высаживать растения в грунт.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу самоцветов и полудрагоценных камней.

Сны дня: приятный сон станет свидетельством того, что все в жизни человека идет правильно, и – наоборот.

Табу дня: нельзя ронять на пол столовые приборы – это может стать плохой приметой.

Цитата дня: "Время – вернейший союзник упорства" (Иоганн Вольфганг Гете)

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