Астрологический прогноз на 18 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в любой – даже домашней – работе важно нацеливать не на результат, а на процесс, в противном случае желаемых итогов достичь не удастся.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, малахитовый, изумрудный
Счастливые камни дня: сердолик, опал.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний.
Питание дня: нельзя включать в рацион жирную и жареную пищу, а также бобы и цельнозерновые крупы.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать, подкармливать и высаживать растения в грунт.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу самоцветов и полудрагоценных камней.
Сны дня: приятный сон станет свидетельством того, что все в жизни человека идет правильно, и – наоборот.
Табу дня: нельзя ронять на пол столовые приборы – это может стать плохой приметой.
Цитата дня: "Время – вернейший союзник упорства" (Иоганн Вольфганг Гете)
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