В Сумской области прогремели 183 взрыва

За прошедшие сутки захватчики произвели 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 183 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

Белопольское общество: враг бил из минометов (4 взрыва). Также произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (10 взрывов), обстрелы из АГС (14 взрывов) и СПГ (6 взрывов).

Великописаревское общество: совершены минометные обстрелы (12 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (18 взрывов), АГС (10 взрывов)

Середино-Будская община: 21 мину сбросили россияне на территорию общины и совершили сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва), удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

Шалыгинская община: зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.

Краснопольское общество: совершена атака дронов-камикадзе типа FPV (4 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов).

Эсманьское общество: были минометные обстрелы (17 взрывов).

Миропольское общество: враг нанес авиаудар пуск 8 ракет НАР (8 взрывов), удар дроном-камикадзе типа FPV (3 взрыва).

Новослободская община: россияне ударили из минометов (4 взрыва) и артиллерии (15 взрывов).

Юношеское общество: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов) и минометов (19 взрывов).

Хотинская община: совершен минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили ракетами по предприятию в Донецкой области, в результате чего пострадали шахтеры.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по частному дому в Харькове.

Читайте также: