Захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 18 мая атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что захватчики запустили данные беспилотники через Сумскую область.

"Движение ударных БпЛА через Сумщину в направлении Полтавской области!" – говорится в сообщении.

Позже в ПС сообщили, что группа беспилотников двигается через Харьковщину, а также об угрозе БПЛА для юга страны.

Напомним, ранее сообщалось, что власти рассказали подробности ударов россиян ударными беспилотниками по Харькову.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили ракетами по предприятию в Донецкой области, в результате чего пострадали шахтеры.

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