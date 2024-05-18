В Туапсе местный НПЗ прекратил работу после ударов дронов — Reuters

Сейчас на заводе думают, можно ли возобновить работу без поврежденной установки по производству сжиженного нефтяного газа.

В российском Туапсе в результате ночной атаки украинских дронов на местном НПЗ была повреждена установка по производству сжиженного нефтяного газа. Из-за повреждений нефтеперерабатывающий завод временно прекратил свою работу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

"На горение СУГ указывает отсутствие черного дыма во время пожара", – пояснил источник Reuters.

Указывается, что с технической точки зрения можно обойти установку сжиженного газа и перезапустить НПЗ в ближайшее время.

"Секцию СУГ можно обойти и возобновить первичную переработку. Часть газа оставить в нефти до предельного уровня давления насыщенного пара, а другую часть пустить на собственные нужды — на заводские печи", — добавил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 мая 2024 года на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе начался значительный пожар после атаки БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что представители власти в Новороссийске утверждают, что отразили атаку "киевских беспилотников" на город.

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