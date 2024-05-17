Атака неизвестных беспилотников в России продолжается: в Туапсе горит НПЗ

У русских была просто взрывная ночь.

Утром 17 мая 2024 года на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе начался значительный пожар после атаки БПЛА.

В городе уже около 15 минут работает сирена.

По словам очевидцев, сначала была автоматная очередь, затем три взрыва.

"Украинские беспилотники" атаковали Туапсе, в результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода", — это сообщил оперштаб Краснодарского края.

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Тем временем 33 беспилотника и более 35 взрывов насчитали в Новороссийске местные жители после ночной атаки дронов.

Взрывы продолжаются, губернатор официально заявил о "бесполезной попытке атаки ВСУ" и об "убытии 10 БПЛА".

В то же время жители ночью сообщали, что порт был обесточен.

Напомним, что ранее ночью в Крыму раздались взрывы: россияне заявили об атаке беспилотников.

Также после атаки неизвестных беспилотников в крымской Балаклаве и Севастополе частично исчез свет.

К тому же частичное исчезновение света в Крыму оккупанты объяснили падением обломков беспилотников.

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