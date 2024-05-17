В Крыму раздались взрывы: россияне заявили об атаке беспилотников

В ночь на 17 мая 2024 года во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы.

"В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, используется стрелковое оружие. Сейчас несколько объектов уже уничтожены, ущерба гражданской инфраструктуре нет. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", — убеждают оккупанты.

Также в социальных сетях идет речь об атаке беспилотников в Балаклаве. Якобы российское ПВО стреляет по дронам.

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Напомним, что в ночь на 15 мая был нанесен удар по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. По информации российского оппозиционного телеграмм-канала ASTRA, в результате удара были уничтожены ЗРК С-400, 2 самолета МиГ-31 и состав горюче-смазочных материалов. Также есть потери среди личного состава.

Кафиры заявили, что сбили ракеты вблизи "Бельбека".

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