Атака невідомих безпілотників у Росії продовжується: в Туапсе горить НПЗ

Уранці 17 травня 2024 року на Туапсинському нафтопереробному заводі розпочалася значна пожежа після атаки БПЛА.

У місті вже близько 15 хвилин працює сирена.

За словами очевидців, спочатку була автоматна черга, потім три вибухи.

"Українські безпілотники" атакували Туапсе, внаслідок падіння апарату сталося загоряння на території нафтопереробного заводу", - це повідомив оперштаб Краснодарського краю.

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Тим часом 33 безпілотники та понад 35 вибухів нарахували в Новоросійську місцеві жителі після нічної атаки дронів.

Вибухи продовжуються, губернатор офіційно заявив про "марну спробу атаки ЗСУ" та про "збиття 10 БПЛА".

Водночас мешканці вночі повідомляли, що порт був знеструмлений.

Нагадаємо, що раніше вночі у Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників.

Також після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві та Севастополі частково зникло світло.

До того ж часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників.

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