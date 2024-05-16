Чому забирають до ТЦК: військовий розповів про проблеми з мобілізацією

Працівник ТЦК, зокрема, зазначає, що люди зі статусом ВПО мають зобов’язання стати на військовий облік, однак цього не роблять.

Старший солдат Віктор Всякий, який служив у 24-й бригаді, а тепер працює в одному з львівських районних ТЦК та СП, розповів, що до центрів комплектування доставляють тих осіб, у яких є невідповідності в документах чи вони вже перебувають у розшуку, що легко перевірити в системі "Оберіг". Ба більше, військовий наголосив, що після 18 травня, із набуттям чинності оновленого закону про мобілізацію, у військовозобов’язаних буде 60 днів на оновлення персональних даних.

Про це йшлося в коментарі Віктора Всякого в ефірі "Еспресо".

"Перш за все зараз я звертаю увагу на те, чи взагалі людина стоїть на обліку, чи сходяться всі дані. Я ж бачу всю інформацію і зіставляю її. Якщо забирають у ТЦК, то для цього точно є причина. Щоб з документами все було в порядку – це відповідальність військовозобов’язаного. Після 18 травня, якщо людина не оновить своїх даних, то її подаватимуть у розшук", – пояснив Віктор.

Він додав, що наразі конфліктів з військовозобов’язаними поменшало, адже головне – змістовно пояснити людям процес мобілізації.

За словами військового, майже ніхто не хоче йти служити, "дуже мала кількість охочих", а під час спілкування люди на вулицях зазвичай поводяться агресивно із працівниками ТЦК.

"Але коли я пояснюю їм деякі нюанси мобілізації, вони заспокоюються. Деколи й мені важко тримати себе під контролем. Часто люди говорять такі речі неприємні, але вони ж не знають, хто я, що робив. На цей час конфліктних ситуацій з цивільними поменшало. Зрештою, я пояснюю, що після відмови та суду, навіть коли дають людині умовний термін, її знову викликають у ТЦК. Тоді для чого ці всі зайві проблеми?" – пояснив військовий.

Якщо людина, за його словами, вкотре пише відмову, тоді вона отримує реальний тюремний термін.

Віктор Всякий навів приклад поведінки людей у лютому 2022 року. Тоді чоловіки, за його словами, самі хотіли обороняти країну. Тож військовий задається питанням: що заважає їм зараз йти захищати країну.

"А вони відповідають – так там же людей вбивають"... І це при тому, що зараз немає такого, що відразу відправляють на передову. Спочатку йде підготовка базова, потім ще фахова", – розповідає Віктор.

Розповідає Віктор і про те, що дуже часто люди вирішують тікати від працівників ТЦК.

"Багато у нас переселенців, з Луганська, Донецька – часом вони й утікають. Переважно всі ці провокації, які відбуваються, роблять вони. Такі люди нам кажуть, що вони не для того тікали від війни, щоб туди повертатися. Народ, я все розумію, але в мене дім тут і я пішов туди, щоб до мого дому не прийшли. А ви все кинули, приїхали сюди… То я вам чимось зобов’язаний виходить? Чи та маса людей, яка віддала вже своє життя", – прокоментував військовий.

Працівник ТЦК каже, що воєнний стан стосується кожного – і жінок, і чоловіків. Аргументує тим, що люди народжуються не лише з правами, а й з обов’язками перед державою.

"Людина при народженні отримує права й обов’язки. Якщо вона хоче в повному обсязі користуватися своїми правами, тоді має виконувати і свої обов’язки не тільки перед сім’єю, а й перед державою", – каже він.

Нагадаємо, на Черкащині 22-річний чоловік заявив в ТЦК, що не може бути мобілізований, тому що утримує дружину та дітей. ТСН.ua вже повідомляв, чим усе закінчилося.

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