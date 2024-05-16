Почему забирают в ТЦК: военный рассказал о проблемах с мобилизацией

Сотрудник ТЦК, в частности, отмечает, что люди со статусом ВПЛ обязаны встать на военный учет, однако этого не делают.

Старший солдат Виктор Всякий, служивший в 24-й бригаде, а теперь работающий в одном из львовских районных ТЦК и СП, рассказал, что в центры комплектования доставляют тех лиц, у которых есть несоответствия в документах или они уже находятся в розыске, что легко проверить в системе "Оберег". Более того, военный отметил, что после 18 мая, с вступлением в силу обновленного закона о мобилизации, у военнообязанных будет 60 дней на обновление персональных данных.

Об этом говорилось в комментарии Виктора Всякого в эфире "Эспрессо".

"Прежде всего, сейчас я обращаю внимание на то, вообще ли человек стоит на учете, сходятся ли все данные. Я же вижу всю информацию и сопоставляю ее. Если забирают у ТЦК, то для этого точно есть причина. Чтобы с документами все было в порядка – это ответственность военнообязанного. После 18 мая, если человек не обновит свои данные, то его будут подавать в розыск", – пояснил Виктор.

Он добавил, что сейчас конфликтов с военнообязанными стало меньше, ведь главное – содержательно объяснить людям процесс мобилизации.

По словам военного, почти никто не хочет идти служить, "очень малое количество желающих", а во время общения люди на улицах обычно обращаются агрессивно с работниками ТЦК.

"Но когда я объясняю им некоторые нюансы мобилизации, они успокаиваются. Иногда и мне трудно держать себя под контролем. Часто люди говорят такие вещи неприятные, но они ведь не знают, кто я, что делал. К настоящему времени конфликтных ситуаций с гражданскими стало меньше. В конце концов, я объясняю, что после отказа и суда, даже когда дают человеку условный срок, его снова вызывают в ТЦК. – объяснил военный.

Если человек, по его словам, еще раз пишет отказ, тогда он получает реальный тюремный срок.

Виктор Всякий привел пример поведения людей в феврале 2022 года. Тогда мужчины, по его словам, сами хотели защищать страну. Так что военный задается вопросом: что мешает им сейчас идти защищать страну.

"А они отвечают — так там же людей убивают"... И это при том, что сейчас нет такого, что сразу отправляют на передовую. Сначала идет подготовка базовая, потом еще профессиональная", – рассказывает Виктор.

Рассказывает Виктор и о том, что очень часто люди решают убегать от работников ТЦК.

"Многие у нас переселенцы, из Луганска, Донецка – порой они и убегают. Преимущественно все эти провокации, которые происходят, делают они. Такие люди нам говорят, что они не для того убегали от войны, чтобы туда возвращаться. Народ, я все понимаю, но у меня дом здесь и я пошел туда, чтобы в мой дом не пришли. А вы все бросили, приехали сюда… Так я вам чем-то обязан выходить? .

Работник ТЦК говорит, что военное положение касается каждого – и женщин, и мужчин. Аргументирует тем, что люди рождаются не только с правами, но и обязанностями перед государством.

"Человек при рождении получает права и обязанности. Если он хочет в полном объеме пользоваться своими правами, тогда он должен выполнять и свои обязанности не только перед семьей, но и перед государством", – говорит он.

Напомним, в Черкасской области 22-летний мужчина заявил в ТЦК, что не может быть мобилизован, потому что содержит жену и детей. ТСН.ua уже сообщал, чем все закончилось.

Читайте также: