"Динамо" у більшості здолало "Карпати" та увірвалося до топ-3 УПЛ

"Динамо" — "Карпати" / © ФК Карпати

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"Динамо" перемогло "Карпати" в матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 1:0.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На 34-й хвилині львівський клуб вразив ворота господарів поля, але гол Чебера Алькайна було скасовано через офсайд.

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У другому таймі "Карпати" залишилися в меншості — на 62-й хвилині форвард гостей Назарій Русин сфолив проти воротаря "біло-синіх" Георгія Бушана та отримав другу жовту картку.

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Підопічні Ігоря Костюка швидко скористалися вилученням у складі суперника та відкрили рахунок у протистоянні — на 66-й хвилині Матвій Пономаренко на лінії штрафного майданчика "левів" зачепився за м'яч після закидання Назара Волошина з глибини та з розвороту точно пробив у лівий нижній кут.

Для Пономаренка це п'ятий гол у поточному сезоні чемпіонату України. Він зрівнявся з нападником "Харкова" Батоном Забергджею на вершині бомбардирських перегонів УПЛ.

У підсумку гол Пономаренка виявився переможним — підопічні Франа Фернандеса не зуміли розпечатати ворота Бущана та врятуватися від поразки.

Огляд матчу "Динамо" — "Карпати"

Завдяки цій перемозі "Динамо" піднялося на третє місце в УПЛ, набравши 16 очок після семи зіграних матчів. "Карпати" опустилися на п'яту позицію, маючи 14 балів після восьми поєдинків.

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У наступному турі УПЛ кияни на виїзді позмагаються з "Поліссям", а львів'яни приймуть "Епіцентр". Обидва матчі заплановано на 18 жовтня.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Верес" і став одноосібним лідером УПЛ.

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