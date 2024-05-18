У Туапсе місцевий НПЗ припинив роботу після ударів дронів - Reuters

Наразі на заводі думають, чи можна поновити роботу без пошкодженої установки з виробництва скрапленого нафтового газу.

У російському Туапсе внаслідок нічної атаки українських дронів на місцевому НПЗ було пошкоджено установку з виробництва скрапленого нафтового газу. Через пошкодження нафтопереробний завод тимчасово припинив свою роботу.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

"На горіння ЗВГ вказує відсутність чорного диму під час пожежі", - пояснило джерело Reuters.

Вказується, що з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом.

"Секцію ЗВГ можна обійти та відновити первинну перероблювання. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби — на заводські печі", - додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 травня 2024 року на Туапсинському нафтопереробному заводі розпочалася значна пожежа після атаки БПЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що представники влади у Новоросійську стверджують, що відбили атаку "київських безпілотників" на місто.

Читайте також: