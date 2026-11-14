"Я виживу?": 9-річний хлопчик опинився під завалами в Глухові — його дивом врятували

Російський дрон атакував Сумщину / © tsn.ua

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Уранці 14 листопада російський безпілотник атакував приватний будинок у Глухові на Сумщині. Під завалами опинилися жінка та її 9-річний онук. На допомогу постраждалим прибули поліцейські, яким довелося діяти в умовах загрози повторного удару.

Про те, як розгорталися події та що допомогло врятувати родину, повідомили в МВС України.

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Атака дрона на Глухів: під завалами опинилися бабуся з онуком

Близько 6:00 російські війська завдали удару безпілотником по житловому сектору Глухова. Влучання припало на приватний будинок, у якому перебували жінка та її 9-річний онук.

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На місце прибули поліцейські Микола Савченко та Ігор Волошко. Серед руїн вони почули голос дитини — хлопчик кликав на допомогу. Поруч перебувала його поранена бабуся.

«Я виживу?» — запитав 9-річний хлопчик у поліцейського незадовго до повторної атаки російського дрона.

Поліцейський накрив хлопчика собою під час повторного удару

Щоб зупинити кровотечу в жінки, один із правоохоронців наклав їй турнікет. Невдовзі поліцейські отримали повідомлення про загрозу повторного удару: російський безпілотник почав знижуватися.

Правоохоронці вирішили терміново евакуювати жінку з онуком службовим автомобілем. Коли вони від’їхали лише на кілька сотень метрів від будинку, російський дрон завдав повторного удару.

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Микола Савченко накрив хлопчика собою та продовжував його заспокоювати. Перенести постраждалих у безпечніше місце правоохоронці вже не встигали.

Унаслідок повторної атаки поранення дістав і другий поліцейський — Ігор Волошко. Попри травму, правоохоронці посадили жінку з онуком до автомобіля та доправили їх до лікарні. За даними МВС, загрози життю потерпілих немає.

Росіяни цілеспрямовано б’ють по рятувальниках

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що російські війська завдають повторних ударів по цивільних, зокрема по дітях, а також по тих, хто прибуває на допомогу постраждалим. Такі атаки створюють додаткову небезпеку для поліцейських, медиків і рятувальників.

Лише від початку тижня рятувальники та поліцейські здійснили майже 700 виїздів для ліквідації наслідків російських обстрілів у регіонах України. За цей час вдалося врятувати 41 людину.

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«Дякую кожному, хто попри ризик для себе допомагає іншим. Дякую вам, Миколо та Ігоре, за чіткі, професійні та рішучі дії, які дозволили зберегти життя», — сказано в повідомленні МВС України.

Нагадаємо, 14 листопада російські війська продовжували атакувати українські міста. Зокрема, вранці під ударом опинився Київ. У столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників, після чого пролунала серія вибухів. У Голосіївському районі уламки дрона впали на територію державного медичного закладу, а в Солом’янському — на відкритій місцевості. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також російська армія атакувала Запоріжжя. Удари зафіксували одразу в кількох районах міста — Хортицькому, Вознесенівському та Заводському. Пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкт інфраструктури, на одному з місць влучання виникла пожежа. Внаслідок обстрілів поранення отримали семеро людей, серед них — немовля. Постраждалим надали медичну допомогу.

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