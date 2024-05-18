Кінець “партнерства без обмежень”: шокувальні підсумки візиту Путіна до Сі

Сі намагається дотриматись тонкого балансу — він хоче підтримувати союз з Путіним, водночас розуміючи, що тісні зв'язки з вигнанцем ставлять під загрозу його стабільні зв'язки із Заходом.

Державний візит Володимира Путіна до Китаю цього тижня був демонстрацією сили. Це був шанс для кремлівського диктатора довести світові, що він має потужного союзника на своєму боці.

Про це пише BBC.

Це вже не “партнерство без обмежень”

Путіна багато хто вважає вигнанцем після того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну. Але для президента Китаю Сі Цзіньпіна він є ключовим партнером у пошуках нового світового порядку, який не очолюватимуть США.

І Сі привітав свого гостя. Він розстелив червону доріжку, оркестр заграв старі червоноармійські пісні, а радісні діти вітали обох лідерів, коли вони прогулювалися площею Тяньаньмень. Відбулися навіть короткі обійми перед камерами.

Російські та китайські державні ЗМІ зосередилися на дружніх стосунках між двома лідерами. Але насправді це вже не “партнерство без обмежень”.

Як Путін догоджає Сі

Путін приїхав до Китаю з капелюхом у руці, прагнучи, щоб Пекін продовжив торгівлю з ізольованою Росією, яка перебуває під жорсткими санкціями. Його заяви були сповнені медових тонів та улесливих фраз.

Він сказав, що його сім'я вивчає китайську мову — це було особливо примітно, оскільки він дуже рідко говорить про своїх дітей на публіці. Він заявив, що вони з Сі “близькі, як брати”, і далі похвалив економіку Китаю, сказавши, що вона “розвивається стрибкоподібно, швидкими темпами”. Це, ймовірно, добре зіграє на руку пекінським чиновникам, занепокоєним млявою економікою.

Реакція китайського лідера

Але сам Сі не підтримав тон цих піднесених компліментів. Натомість, його зауваження були більш поверхневими — навіть м'якими. Путін, за його словами, був “добрим другом і добрим сусідом”. Для Китаю церемонія привітання і демонстрація єдності — в його інтересах, але роздавати гостю похвалу — ні.

Дорога війна в Україні, яка не має жодних ознак завершення, змінила їхні відносини, оголивши слабкі місця в російській армії та економіці. Сі буде знати, що тепер він головний. Війна ізолювала Росію. Зв'язки Китаю із Заходом можуть бути напруженими, але Пекін не відрізав себе від світу, як Росія, і не хоче цього робити.

Хоча публічним заявам, можливо, бракувало ентузіазму, президент Сі натякнув на важливість, яку Китай надає цим відносинам. Він запросив Путіна до своєї офіційної резиденції Чжуннаньхай. Небагато лідерів удостоюються такої честі — президент США Барак Обама був серед них у 2014 році, коли зв'язки між двома країнами були найкращими.

Сі намагається дотриматись тонкого балансу — він хоче підтримувати союз з Путіним, водночас розуміючи, що тісні зв'язки з вигнанцем ставлять під загрозу його стабільні зв'язки із Заходом, які йому потрібні для допомоги хворій економіці.

Про що насправді був візит

Справа в тому, що цей візит був пов'язаний з грошима: Путіну потрібна підтримка Китаю в його війні в Україні. Склад оточення російського лідера свідчить про те, що він сподівався отримати від цієї поїздки: він привіз з собою голову Центрального банку Росії, міністра фінансів і свого радника з економіки.

Спільна заява, оприлюднена з нагоди візиту, також містила кілька привабливих ідей щодо збільшення торгівлі — будівництво порту на острові, за який дві країни колись сперечалися понад 100 років, і переговори з Північною Кореєю, щоб з'ясувати, чи зможуть китайські кораблі пройти через ключову річку до Японського моря.

Слово “співпраця” згадується 130 разів.

За всім цим, звісно, уважно спостерігатимуть США. Минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай про необхідність припинити підживлювати російську війну і торгувати компонентами, які можуть бути використані в російських безпілотниках і танках.

Тому вони не проґавили той факт, що під час п'ятничного візиту до Харбіна Путін відвідав державний університет, відомий своїми передовими оборонними дослідженнями.

Цей візит — а також церемонія і символізм, пов'язані з ним, — безумовно, свідчать про те, що Сі сповнений рішучості довести, що він не піддасться тиску з боку Заходу. Але за лаштунками цієї демонстрації єдності можуть існувати межі того, як далеко Сі готовий зайти.

Зрештою, інтереси Китаю — це не інтереси Росії. Як старший партнер у цих відносинах, Сі, швидше за все, співпрацюватиме тоді, коли йому це буде вигідно — навіть якщо його “любий друг” і союзник потребуватиме його.

Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що база для переговорів з Україною — це стамбульські домовленості, які відбулися навесні 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення.

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