Українці за кордоном матимуть простий спосіб оновлення облікових даних в ТЦК

Відповідно до постанови Кабінету міністрів українці за кордоном, зможуть оновити свої облікові дані в ТЦК онлайн.

Про це йдеться в опублікованому на офіційному сайті уряду документі.

Постановою Кабміну затвердженореалізацію експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника на електронний пристрій та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням електронного підпису.

Під час уточнення даних потрібно буде вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію чи номер паспорта громадянина України.

Надалі внесені дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету.

За результатами уточнення облікових даних, особа автоматично отримує відомості з Реєстру чи військовообліковий документ в електронній формі.

Нагадаємо, мобільний застосунок "Резерв+", через який військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані, буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market від суботи, 18 травня.

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