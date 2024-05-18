Загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 18 травня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що загарбники запустили дані безпілотники через Сумщину.

"Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області!" - йдеться у повідомленні.

Пізніше у ПС повідомили, що група безпілотників рухається через Харківщину, а також про загрозу БпЛА для півдня країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада розповіла подробиці ударів росіян ударними безпілотниками по Харкову.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили ракетами по підприємству на Донеччині, в результаті чого постраждали шахтарі.

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