Росія атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів знищила ППО

Вночі проти п'ятниці, 17 травня, армія Російської Федерації атакувала Україну безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 20 російських дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти вночі атакували 20 БпЛА. Дрони-камікадзе ворог випустив із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей", - повідомив Олещук.