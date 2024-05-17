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Росія атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів знищила ППО

Росія атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів знищила ППО

Безпілотник Shahed. / Фото: ТСН.ua

Сили ППО спрацювали у кількох регіонах.

Вночі проти п'ятниці, 17 травня, армія Російської Федерації атакувала Україну безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 20 російських дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти вночі атакували 20 БпЛА. Дрони-камікадзе ворог випустив із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей", - повідомив Олещук.

Як повідомлялося, після опівночі в низці областей було оголошено повітряну тривогу. ПС попередили, що безпілотники рухаються Україною.

Згодом у Полтаві та Харкові пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.

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