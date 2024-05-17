Росія атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів знищила ППО

Сили ППО спрацювали у кількох регіонах.
Вночі проти п'ятниці, 17 травня, армія Російської Федерації атакувала Україну безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 20 російських дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти вночі атакували 20 БпЛА. Дрони-камікадзе ворог випустив із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.
"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей", - повідомив Олещук.
Як повідомлялося, після опівночі в низці областей було оголошено повітряну тривогу. ПС попередили, що безпілотники рухаються Україною.
Згодом у Полтаві та Харкові пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.
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