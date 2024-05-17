День ангела 17 травня: кого та як вітати з іменинами

17 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 травня

17 травня 2024 року привітайте з іменинами Адріана, Афанасія, Миколу, Степана, Євдокію, Єфросинію.

Адріан — походить від римського родового імені, що означає "Адріатичний". В дитинстві дуже чарівний хлопчик, якого всі люблять. В дорослому віці стає спортивним, має добре розвинену інтуїцію.

Афанасій — має давньогрецькі корені і означає "безсмертний". В дитинстві м'який та добрий. В дорослому віці стає досить спокійним, не любить лаятися.

Микола — у перекладі з грецької "переможець народів". В дитинстві досить кмітливий, добре вчиться. В дорослому віці стає щирим та простим у спілкуванні.

Степан — давньогрецьке ім'я, яке означає "вінок". В дитинстві добродушний і оптимістичний. В дорослому віці вміє пристосовуватися до всього, що твориться навколо.

Євдокія — грецьке походження, перекладається як "благовоління". В дитинстві щира та дружелюбна. В дорослому віці здатна тверезо оцінювати ситуацію.

Єфросинія — пов'язане з Давньою Грецією, означає "радісна". В дитинстві енергійна та активна. В дорослому віці стає привабливою, має багато друзів.

День ангела 17 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Дорогий мій друг! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє серце радістю та благополуччям.

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Люба сестричко! Нехай твій ангел-покровитель завжди веде тебе по світлому шляху, даруючи тобі мир та гармонію.

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Шановний батьку! Нехай ангел-оберігаючий твоєї родини приносить вам здоров’я, щасливі миті та взаєморозуміння.

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Мила дівчино! Нехай твій ангел-сповідник завжди береже твої мрії та допомагає здійснювати їх.

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Дорогий хлопчику! Нехай твій ангел-покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, а твоє життя буде наповнене радістю та добром.

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