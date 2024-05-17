День ангела 17 мая: кого и как поздравлять с именинами

17 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 17 мая

17 мая 2024 года поздравьте с именинами Адриана, Афанасия, Николая, Степана, Евдокию, Евфросинию.

Адриан — происходит от римского родового имени, что означает "Адриатическое". В детстве очень волшебный мальчик, которого все любят. Во взрослом возрасте становится спортивным, имеет хорошо развитую интуицию.

Афанасий имеет древнегреческие корни и означает "бессмертный". В детстве мягкий и добрый. Во взрослом возрасте становится достаточно спокойным, не любит ругаться.

Николай — в переводе с греческого "победитель народов". В детстве достаточно сообразительный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится искренним и простым в общении.

Степан — древнегреческое имя, означающее "венок". В детстве добродушен и оптимистичен. Во взрослом возрасте умеет приспосабливаться ко всему, что творится вокруг.

Евдокия — греческое происхождение, переводится как "благоволение". В детстве искренняя и дружелюбная. Во взрослом возрасте способна трезво оценивать ситуацию.

Ефросинья — связанное с Древней Грецией, означает "радостная". В детстве энергичная и активная. Во взрослом возрасте становится привлекательной, у нее много друзей.

День ангела 17 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 17 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Дорогой мой друг! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод и наполняет твое сердце радостью и благополучием.

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Дорогая сестричка! Пусть твой ангел-покровитель всегда ведет тебя по светлому пути, даря тебе мир и гармонию.

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Уважаемый отец! Пусть ангел-оберегающий твоей семьи приносит вам здоровье, счастливые мгновения и взаимопонимание.

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Милая девушка! Пусть твой ангел-исповедник всегда хранит твои мечты и помогает им осуществлять.

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Дорогой мальчик! Пусть твой ангел-покровитель всегда оберегает тебя от невзгод, а твоя жизнь будет наполнена радостью и добром.

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