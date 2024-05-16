"Пехота сделала все возможное": DeepState – о скандале со 125-й бригадой

После недавних обвинений в адрес бойцов 125 бригады ТРО, якобы покинувших свои позиции после начала российского наступления в Харьковской области DeepState собрал информацию о действиях подразделений Сил обороны Украины на участке фронта Глубокое-Зеленое.

Свои выводы аналитики опубликовали в четверг, 16 мая, в Telegram-канале проекта.

"Мы никоим образом не хотим оправдывать командование бригады, которое игнорировало проблемы и игралось в бумажную армию. Речь будет идти исключительно о бойцах, которые непосредственно участвовали и до сих пор участвуют в боях на данном отрезке", – говорится в сообщении.

Аналитики сообщили, что участок фронта Глубокое-Зеленое "был крайне спокойным" до начала этого года. Но в январе россияне начали активные обстрелы украинских позиций, которые 125-я бригада занимала уже около полугода.

Относительно инженерно-фортификационных сооружений бойцы рассказали, что на нуле минирование было затруднено, потому что враг мониторил границу.

"Со слов бойцов… Часть окопов позасыпалась и не была обшита деревом. Да, есть немало бетонных ДОТов, но они не засыпаны и не закрыты. Бетонных блиндажей в тех же Лукьянцах не было ни одного. Ни одного полностью зашитого деревом окопа тоже не было. Хотя бойцы провели своими силами дообустройство, начав обшивать деревом", – сообщили в DeepState.

За последние несколько месяцев оккупанты начали активно продвигаться и закрепляться в серой зоне – окапываться и создавать целые опорные пункты. Об активизации противника бойцы неоднократно уведомляли руководство бригады, ведь наращивание сил врага было опасным и требовало немедленного реагирования. Однако артиллерия, которая была на соседних участках, полноценно так и не была привлечена.

"В начале мая враг начал накопление сил в Солнцевце. К тому времени позиции врага были уже за селом, тем не менее, началось активное расквартирование в деревне. О накоплении было многократно сообщено наверх. Были случаи, когда наша артиллерия в несколько сот метров промахивалась, но бригада наверх преподносила это как поражение целей. Таким образом, складывалась иллюзия пристрелянности стволов", – пишут аналитики.

За три дня до начала наступления, 7 мая, российские силы вошли в Пыльную. Но бригада проигнорировала целеуказание на село и продолжила бить по блокпостам на российской территории. На следующий день в этом районе произошел первый контактный бой. И только после этого к противостоянию подсоединилась артиллерия, которая, к сожалению, уже не могла эффективно отработать из-за того, что враг скрывался по посадкам в непосредственной близости к украинским позициям и из-за некоординированных действий бригады. К тому же враг начал бить по позициям 125-й бригады КАБами и ракетами.

10 мая началось наступление россиян. Первые атаки были частично отбиты бойцами 125-й бригады.

"Но в районе населенного пункта Стрелечья стоял один из 400-х стрелковых батальонов (идея их создания, подготовки и комплектации станет одной из самых больших загадок этой войны), который был вынужден покинуть позиции из-за превосходства врага в живой силе и не почувствовав поддержки соседних сил", – отметили аналитики.

На следующий день, 11 мая, враг начал штурм Лукьянцев. Даже при поддержке бойцов ГУР, оккупанты имели значительное преимущество и фактически окружили позиции Сил Обороны в селе. Поэтому было принято решение отойти от населённого пункта.

В то же время другой батальон 125-й бригады успешно сдерживал наступление в районе Зеленого, но военное руководство не имело достоверной информации и считало, что село потеряно.

"Подводя итог. Действительно были факты отхода определенных частей — ОСБ и резервных рот, которые на бумаге были боевыми группами, а по сути наполнены ограниченно пригодными и пенсионерами. В то же время основные силы 125-й ОБрТрО продолжают сопротивление. Бойцы продержались и дождались подхода резервных подразделений, не дав обрушить фронт", – отметили аналитики.

По их выводам, с учетом превосходящих сил противника, пехота 125-й бригады и другие подразделения, "которые с колес вошли в битву", сделали все возможное, чтобы сдержать наступление оккупантов.

Напомним, командир ВСУ заявил, что возле Волчанска не было надлежащих укреплений, а некоторые бойцы 125-й бригады ТРО якобы оставили позиции. В самой бригаде такие утверждения назвали "вкраплениями откровенной ИПСО".

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