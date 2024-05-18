Міноборони запустило роботу застосунка "Резерв+": де завантажити

З 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Застосунок можна скачати на свої пристрої за адресами Android або IOS.

У додатку кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони розповіли, кому потрібен застосунок "Резерв+" та чи відображається там бронювання.

Крім того, ми раніше інформували, що змінено порядок бронювання від мобілізації на підприємствах двох сфер економіки.

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