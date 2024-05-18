Минобороны запустило работу приложения "Резерв+": где скачать

С 18 мая все мужчины 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Приложение можно скачать на свои устройства по адресам Android или IOS.

В приложении каждый военнообязанный сможет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование.

Кроме того, мы ранее информировали, что изменен порядок бронирования от мобилизации на предприятиях двух сфер экономики.

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