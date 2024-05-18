У США прокоментували обійми Путіна та Сі

У Сполучених Штатах достатньо серйозно ставляться до того, як розвиваються відносини між Китаєм та Росією.

Так прокоментував радник Білого дому Джон Кірбі запитання про те, який сигнал могли надіслати лідери двох країн, коли продемонстрували теплі обійми під час зустрічі в Пекіні, передає Укрінформ.

"Я залишу можливість цим двом чоловікам говорити про те, чому вони вважають нормальним обіймати один одного. Але я просто скажу, що ми серйозно ставимося до викликів з боку обох цих країн, які вони представляють, і ми серйозно ставимося до відносин, що розвиваються між ними", - зазначив Кірбі.

Представник Білого дому заявив, що Китай та РФ чинять дії, які суперечать національній безпеці США, а також багатьох інших країн. І хочу Сі Цзіньпін та Путін демонструють прагнення розвивати відносини між країнами вони водночас не можуть сказати, що історія відносин з високою довірою є довготривалою.

"Що є спільним у них, так це бажання кинути виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, кинути виклик мережі альянсів і партнерств", - зазначив представник адміністрації США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лавров жорстко висміяв Путіна і порівняв його з твариною.

Крім того, ми раніше інформували, про що була зустріч Путіна і Сі, перші обіцянки та гучні заяви.

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