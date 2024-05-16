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Китай, стережись: Путін назвав китайців братами (відео)

Китай, стережись: Путін назвав китайців братами (відео)

Путін з лідером Китаю Сі Цзіньпіном / Фото: Associated Press

Зазвичай Путін нападає на тих, кого називає братами.

Під час візиту до Китаю кремлівський диктатор Володимир Путін назвав китайців братами.

"Росіянин з китайцем – брати навік", – сказав він під час спільної пресконференції з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Зазвичай Путін нападає на тих, кого називає братами.

Китай, стережись: Путін назвав китайців братами 

Китай, стережись: Путін назвав китайців братами 

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 16 травня і розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у "малій групі".

Китай та країна-агресорка Росія, яка повномасштабно вторглася до України, виступають за політичне врегулювання війни. Про це йшлося під час спільної пресконференції лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Путіна.

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