Китай, стережись: Путін назвав китайців братами (відео)

Зазвичай Путін нападає на тих, кого називає братами.
Під час візиту до Китаю кремлівський диктатор Володимир Путін назвав китайців братами.
"Росіянин з китайцем – брати навік", – сказав він під час спільної пресконференції з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Зазвичай Путін нападає на тих, кого називає братами.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 16 травня і розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у "малій групі".
Китай та країна-агресорка Росія, яка повномасштабно вторглася до України, виступають за політичне врегулювання війни. Про це йшлося під час спільної пресконференції лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Путіна.
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