Яке церковне свято в Україні 8 листопада

Церковне свято 8 листопада / © unsplash.com

Реклама

8 листопада (21 листопада), в православному календарі Собор архангела Михаїла. Архангел Михаїл посідає особливе місце в християнській традиції. Його ім’я з давньоєврейської мови перекладають як «Хто як Бог?».

У Святому Письмі Михаїл постає як небесний захисник і воїн, який бореться зі злом. В Одкровенні Івана Богослова описано битву Михаїла та його ангелів із драконом, що символізує диявола. У книзі Даниїла архангела названо великим князем, який заступається за Божий народ.

Реклама

У християнській іконографії Михаїла найчастіше зображують із мечем або списом, іноді — з терезами. Ці символи уособлюють боротьбу зі злом, духовну силу та справедливість.

Реклама

Віряни звертаються до архангела Михаїла в молитвах про захист від небезпек, допомогу в складних обставинах і зміцнення віри.

Церковне свято в Україні 8 листопада за старим календарем

За старим календарем 8 листопада в Україні вшановували пам’ять великомученика Дмитрія Солунського. Святий Дмитрій жив у III–IV століттях і був римським воєначальником у місті Солунь (сучасні Салоніки, Греція). Він сповідував християнство й проповідував віру в Христа, попри переслідування з боку імператорської влади. За відмову зректися своїх переконань Дмитрія ув’язнили, а згодом стратили.

Прикмети 8 листопада

Народні прикмети 8 листопада / © pexels.com

Відлига на Михайла — зима буде теплою та вологою, а весна прийде рано.

Сніг і мороз — весна буде пізньою та холодною.

День без снігу — справжня зима ще затримається.

Що не можна робити 8 листопада

8 листопада не варто братися за важку фізичну працю, адже це нібито могло розгнівати архангела Михаїла й накликати неприємності. Не радили також користуватися ножами, сокирами, пилками та іншими гострими інструментами: вважалося, що отримані цього дня порізи й рани загоюватимуться довше. Навіть хліб на Михайла традиційно не різали ножем, а відламували руками.

Що можна робити 8 листопада

У народному календарі свято отримало назви Михайлів день і Михайлові відлиги. До цієї дати селяни зазвичай закінчували сезонні роботи в полі, після чого влаштовували родинні застілля. За звичаєм, стіл мав бути щедрим, а за ним збиралися рідні та близькі. Також вірили: що більше гостей побуває в домі на Михайла, то на більшу допомогу й підтримку господарі зможуть розраховувати протягом наступного року.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів