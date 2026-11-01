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День ангела 8 листопада: кого та як вітати з іменинами
8 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 листопада
8 листопада 2026 року привітайте з іменинами Гаврила, Михайла, Павла, Марту.
Гаврило — давньоєврейське походження, означає «Бог — моя сила». В дитинстві енергійний, веселий, товариський. В дорослому віці стає владним, сильним.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві спокійний, вихований, тихий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.
Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві рухливий, комунікабельний, активний. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.
Марта — давньоарамейське походження, означає «володарка». В дитинстві може перечити батькам, дружелюбна, часто дружить з хлопчиками. В дорослому віці стає спортивною, любить подорожі.
День ангела 8 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильні рішення та веде до щасливих подій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості. Нехай у серці завжди живуть віра, надія та любов!
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З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, приємні зустрічі й нові можливості. Нехай твій ангел-охоронець захищає тебе від усього лихого, додає сил у складні моменти та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Хай життя буде наповнене любов’ю, достатком, гармонією та щасливими митями!
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди освітлює твій шлях, дарує захист і підтримку, допомагає долати труднощі та відкриває двері до нових можливостей. Бажаю здоров’я, благополуччя, сімейного затишку й щастя, яке відчувається в кожній миті життя!
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець береже тебе та твоїх рідних, дарує сили, впевненість і спокій. Бажаю, щоб у домі панували мир, любов і достаток, у душі — гармонія, а в житті було якомога більше світлих подій. Нехай усі добрі задуми здійснюються, а доля дарує приємні сюрпризи!
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З Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе багато теплих слів, щирих усмішок і приємних побажань. Бажаю завжди відчувати підтримку свого небесного захисника, сміливо йти до поставлених цілей і знаходити щастя в простих речах. Нехай здоров’я буде міцним, любов — взаємною, мрії — здійсненними, а кожен новий день дарує натхнення та впевненість у майбутньому!