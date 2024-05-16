Путін прилетів до Сі: почались переговори в "малій групі"

Російський диктатор вже заявив, що співпраця двох держав є одним із головних начебто стабілізаційних факторів на міжнародній арені.

Президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 16 травня і розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у "малій групі".

Про це повідомляють російські та західні ЗМІ.

BBC News інформує, що за оцінками аналітиків, Путін захоче ще раз підтвердити підтримку Китаєм Росії, особливо її економічних відносин і потоку китайського виробничого обладнання та технологій, які є критично важливими для воєнних зусиль Москви.

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Водночас Сі міг би отримати від Путіна інформацію про те, якою є стратегія Росії в Україні, і, можливо, також отримати запевнення, що президент РФ не втілить ядерні погрози, які він висловлював раніше, оцінив Філіп Іванов з мозкового центру Asia Society. Китай чітко дав зрозуміти, що будь-який ядерний крок Росії щодо України є для нього червоною лінією.

Перша заява Путіна на зустрічі з Сі

Російські засоби масової пропаганди цитують перші заяви Путіна на зустрічі з Сі. Так, диктатор заявив, що відносини Росії та Китаю не є кон'юнктурними і "не спрямовані проти будь-кого". Він також сказав, що співпраця двох держав є одним із головних начебто стабілізаційних факторів на міжнародній арені.

"Водночас ми відстоюємо принципи справедливості та демократичного світопорядку, який відображає багатополярні реалії та заснований на міжнародному праві порядку у світі", – висловився очільник Кремля.

Як заявив Путін, він розраховує, що цей його візит дасть додаткоий імпульс розвитку всього комплексу двосторонньої співпраці.

До слова, напередодні в Reuters повідомили, що візит Путіна до Пекіна, ймовірно, не міститиме жорстких домовленостей, але ознаменує початок його нового президентського терміну демонстрацією підтримки з боку найвпливовішого політичного партнера – Сі Цзіньпіна.

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