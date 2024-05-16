День ангела 16 травня: кого та як вітати з іменинами

16 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 травня

16 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Аркадія, Георгія, Лаврентія, Миколу, Петра, Теодора (Федора).

Олександр — в перекладі з давньогрецької "захисник". В дитинстві впевнений у собі, прагне бути лідером. В дорослому віці ненавидить обман, брехню.

Аркадій — має давньогрецьке коріння і означає "житель Аркадії". В дитинстві позитивний та товариський. В дорослому віці вміє знаходити компроміс, ніколи не свариться.

Георгій — грецьке ім'я, яке перекладається як "хлібороб". В дитинстві уважний та доброзичливий. В дорослому віці стає справжньою душею будь-якої компанії.

Лаврентій — прийшло до нас з латинської мови і означає "житель Лаврентії". В дитинстві досить впертий, любить сперечатися. В дорослому віці прагне завоювати в суспільстві міцне становище.

Микола — походить від давньогрецького слова, яке перекладається як "переможець народів". В дитинстві може похвалитися неабиякою витримкою. В дорослому віці стає непоганим керівником.

Петро — має давньогрецьке коріння і означає "скеля". В дитинстві непоганий організатор. В дорослому віці стає податливим, правальним чоловіком.

Теодор (Федір) — з грецької перекладається як "Божий дар". В дитинстві вміє терпляче вислухати будь-яку пораду. В дорослому віці стає справжнім умільцем, який любить працювати руками.

День ангела 16 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Дорогий мій, нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє серце світлом та радістю!

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Нехай цей день буде сповнений благополуччям, здоров’ям та незабутніми миттєвостями. З Днем ангела!

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Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди керував тобою на правильний шлях, а життя було яскравим та щасливим!

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Нехай твій ангел-охоронець розкриває перед тобою нові можливості та веде тебе до успіху. З Днем ангела!

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Зичу тобі мирного неба, гармонії та внутрішнього спокою. Нехай ангели завжди оберігають твоє серце!

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