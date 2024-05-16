День ангела 16 мая: кого и как поздравлять с именинами

16 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 16 мая

16 мая 2024 поздравьте с именинами Александра, Аркадия, Георгия, Лаврентия, Николая, Петра, Теодора (Федора).

Александр — в переводе с древнегреческого "защитник". В детстве уверен в себе, стремится быть лидером. Во взрослом возрасте ненавидит обман, ложь.

Аркадий — имеет древнегреческие корни и означает "житель Аркадии". В детстве положительный и общительный. Во взрослом возрасте умеет находить компромисс, никогда не ссорится.

Георгий — греческое имя, которое переводится как "хлебороб". В детстве внимательный и дружелюбный. Во взрослом возрасте становится настоящей душой любой компании.

Лаврентий – пришло к нам с латинского языка и означает "житель Лаврентии". В детстве достаточно упрям, любит спорить. Во взрослом возрасте стремится завоевать в обществе крепкое положение.

Николай происходит от древнегреческого слова, которое переводится как "победитель народов". В детстве может похвастаться изрядной выдержкой. Во взрослом возрасте становится неплохим руководителем.

Петр — имеет древнегреческие корни и означает "скалу". В детстве неплохой организатор. Во взрослом возрасте становится податливым, провальным мужчиной.

Теодор (Федор) — с греческого переводится как "Божий дар". В детстве умеет терпеливо выслушать любой совет. Во взрослом возрасте становится настоящим умельцем, любящим работать руками.

День ангела 16 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 16 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Дорогой мой, пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех бед и наполняет твое сердце светом и радостью!

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Пусть этот день будет полон благополучия, здоровья и незабываемых мгновений. С Днем ангела!

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Желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда руководил тобой на правильный путь, а жизнь была яркой и счастливой!

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Пусть твой ангел-хранитель раскрывает перед тобой новые возможности и ведет тебя к успеху. С Днем ангела!

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Желаю тебе мирного неба, гармонии и внутреннего покоя. Пусть ангелы всегда оберегают твое сердце!

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