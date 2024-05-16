БПЛА устроили налет на Россию: взрывалось в двух областях

В России заявили об атаке беспилотников в ночь на 16 мая. Взрывы раздавались в Тульской и Брянской областях.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Россияне ночью в который раз жаловались на атаку беспилотников. Так, дроны зафиксировали в не менее двух областях – Брянской и Тульской.

Сначала о взрывах сообщили в Брянской области. Тамошний губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО одного беспилотника над Почепским районом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Впоследствии взрывы прогремели в Тульской области. Там заявили, что ПВО якобы сбила два дрона. В этом регионе тоже не сообщали о разрушениях или пострадавших.

Напомним, этой же ночью взрывы раздавались и в Белгородской области. Местные власти заявили о двух раненых жителях и повреждении частных домов.

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